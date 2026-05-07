La familia de Iván Castaño recibe «con alivio» el avance de la causa por el accidente del saltamontes de Matamá
Los padres del joven fallecido valoran que el juzgado aprecie indicios penales tras una instrucción «compleja y exhaustiva» y no recurrirán el auto
Casi dos años después del accidente del «saltamontes» que le costó la vida a Iván Castaño Hervella durante las fiestas de Matamá, la familia del joven recibe con «enorme satisfacción y alivio» el auto que pone fin a la instrucción judicial y ordena que la causa continúe por los trámites del procedimiento abreviado.
La resolución, dictada por la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, acuerda seguir adelante contra el propietario de la atracción, Genaro Manuel Machado dos Santos, y contra la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, al considerar que los hechos «pudieran ser constitutivos» de un delito de homicidio por imprudencia y de otro menos grave de lesiones por imprudencia grave, este último por las heridas sufridas por la joven que acompañaba al fallecido.
El abogado que representa a los padres de Iván, Carlos Pérez Parga, subraya que la familia entiende que, después de una instrucción «compleja y muy exhaustiva», el juzgado ha apreciado «indicios penales sólidos» respecto de algunas de las personas finalmente investigadas.
Sin intención de recurrir
Desde la acusación particular consideran que el auto está «correctamente fundamentado» y se muestran conformes tanto con la continuación del procedimiento respecto de los investigados como con el sobreseimiento acordado para otras personas. Por ese motivo, avanzan que no tienen intención de recurrir la resolución.
El letrado destaca además que el auto deja claro, a juicio de la familia, que existían mecanismos legales y administrativos para evitar que una atracción sin autorización siguiese funcionando aquella noche. «La familia entiende que era necesario depurar responsabilidades penales y este auto supone un avance muy importante en ese camino», señala Pérez Parga.
Para los padres del joven, la causa va más allá de una discusión administrativa o competencial. «Detrás de este procedimiento no hay solo expedientes administrativos ni debates competenciales. Hay unos padres que perdieron a su hijo en una atracción que jamás debió estar funcionando aquella noche», concluye el abogado.
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