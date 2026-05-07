Centenares de educadoras infantiles reclaman en Vigo mejoras laborales y menos niños por aula
El colectivo protagonizó una cacerolada frente al MARCO en una jornada de paro para exigir salarios dignos y una ley estatal de ratios
Cerca de medio millar de educadoras infantiles se manifestaron esta tarde en Vigo, frente al Museo de Arte Contemporánea MARCO, con una cacerolada para reclamar mejores condiciones laborales y salariales y una reducción del número de menores por aula.
La protesta forma parte de la jornada de paro general convocada en las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, para visibilizar la situación de un sector mayoritariamente feminizado que denuncia su precariedad laboral. Las trabajadoras aseguran que, pese a asumir una elevada responsabilidad en la atención de bebés y niños de hasta tres años, perciben salarios mínimos y realizan jornadas de 40 horas semanales.
Ratios más bajas
Una de las principales reivindicaciones del colectivo es que el Gobierno apruebe una ley estatal que regule las ratios en las aulas de infantil. Las educadoras piden que se establezca un máximo de 4 bebés menores de un año por profesional, 6 niños de entre uno y dos años y 8 menores de entre dos y tres años por educadora.
Actualmente, denuncian, una sola profesional puede llegar a atender hasta 8 bebés en un aula, una situación que consideran incompatible con una atención educativa y asistencial de calidad.
Más apoyos y mejores infraestructuras
Además de la reducción de ratios, las educadoras reclaman la implantación de una pareja educativa por aula, apoyo docente para menores de tres años con necesidades educativas específicas, garantía de plazas públicas y mejoras en las infraestructuras de las escuelas, especialmente en materia de climatización. También exigen una reducción del tiempo de atención directa a los menores, de forma que sea inferior a las 38 horas semanales, para poder disponer de más tiempo para tareas de preparación, coordinación y seguimiento educativo.
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