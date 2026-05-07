Cuenta atrás para los 200 pisos protegidos que hará el Concello de Vigo en Lavadores: proyecto en verano y obras en 2027

Una de las principales apuestas en materia de vivienda que tiene en marcha el Concello de Vigo como es la construcción de unos 200 pisos protegidos en la parroquia de Lavadores, en Santa Cristina, avanza con paso firme, con el objetivo de anotar nuevos hitos en los próximos meses con varias fechas clave. Por un lado, según publicó recientemente la Gerencia de Urbanismo en su portal de contratación, está ya en plena ejecución el contrato licitado el pasado año para la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos que acogen en la actualidad el Parque central de maquinaria del Concello, una dotación que se trasladará en los próximos meses a unos metros de allí, puesto que el consistorio formalizó hace meses la compra de las antiguas instalaciones de Afamsa, en la rúa Severino Cobas, para encajar en Santa Cristina un nuevo espacio residencial de unos 12.300 metros cuadrados.

Como responsable de elaborar el proyecto de urbanización de la parcela está la empresa Sepia Técnicos, que lo tiene en marcha desde el pasado 9 de febrero con un plazo improrrogable de cinco meses para rematarlo, por lo que debe estar listo a principios del próximo mes de julio. Con ese documento, una vez validado y revisado, el Concello estará en disposición de licitar las obras con el objetivo de que estén en ejecución a lo largo del próximo año, según trasladó la concejala de Urbanismo, María José Caride, a preguntas de la oposición en uno de los últimos consellos de la Gerencia de Urbanismo, departamento que ya ha dado la orden a la Concejalía de Fomento de activar el traslado del Parque Central para dejar espacio a la nueva zona de viviendas y espacios públicos.

La previsión del Concello es, además de construir bloques residenciales conformando una plaza abierta, habilitar una amplia zona dotacional y de espacios verdes, respetando en todo momento el perímetro de la iglesia parroquial de Santa Cristina y garantizando su correcta preservación.

La apuesta de vivienda en Lavadores no es la única que tiene entre manos el Concello, que está en proceso también de adjudicar la construcción de un edificio de 27 pisos en Esturáns. Los técnicos del Concello han publicado ya la valoración de las propuestas técnicas formuladas por las cinco empresas que pugnan por la obra, con un presupuesto superior a los 8 millones de euros. Resta ahora conocer las ofertas económicas para adjudicar los trabajos.

Noticias relacionadas

Por otro lado, está abierto también el plazo para que propietarios de viviendas vacías vendan esos inmuebles al consistorio, que se encargará de ponerlos en el mercado del alquiler a precio tasado. El Concello promueve también ayudas para rehabilitar viviendas siempre que estas sean después arrendadas a un coste asumible.