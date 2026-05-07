Conciertos de verano
Nueva confirmación para los conciertos de Castrelos: Abraham Mateo actuará en Vigo el viernes 7 de agosto
El cantante gaditano es la décima confirmación para este verano 2026
Vigo confirma el décimo concierto de Castrelos para este verano: el cantante y compositor gaditano Abraham Mateo. Después de la confirmación de la actuación de la Ópera Nabucco, el alcalde , Abel Caballero, ha confirmado que Abraham Mateo estará en la ciudad el próximo viernes 7 de agosto.
«Es uno de los mejores artistas de pop urbano del momento. Cuenta con 5,4 millones de oyentes mensuales y supera el billón de visualizaciones en YouTube», señala Caballero en el post de Instagram con el que ha anunciado la actuación.
El alcalde asegura que «va a ser uno de los grandes conciertos de la historia de Castrelos». El autor de canciones como 'Loco enamorado' o clásicos como 'Señorita' pondrá a bailar a los vigueses con una actuación llena de ritmo y temas pegadizos.
Cartel completo y entradas
El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.
- Deep Purple: jueves 2 de julio.
- Coral Casablanca: sábado 18 de julio.
- Ópera Carmen: viernes 24 de julio.
- Chayanne: jueves 30 de julio.
- Noche de Zarzuela: sábado 1 de agosto.
- Abraham Mateo: viernes 7 de agosto.
- Ópera Nabucco: domingo 9 de agosto.
- The Corrs: martes 11 de agosto.
- Viva Suecia: viernes 14 de agosto.
- Iván Ferreiro: sábado 15 de agosto.
Otros conciertos previstos en Vigo
En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.
El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.
El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.
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