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Cardiología del hospital Álvaro Cunqueiro y Atención Primaria suman esfuerzos

El Congreso de Continuidad Asistencial Cardiología- Atención Primaria se consolida en su quinta edición con 140 participantes del área sanitaria de Vigo

Desde la izq., elsupervisor de área funcional, Francisco Estévez; la jefa de sección de Rehabilitación cardíaca, Marisol Bravo; el subdirector médico de Atención á Cronicidade, Victor Quesada; la subdirectora general de Atención Primaria, Patricia Pazos; el jefe de Cardiología, Andrés Íñiguez; y el subdirector de Enfermería, Antonio Pena

Desde la izq., elsupervisor de área funcional, Francisco Estévez; la jefa de sección de Rehabilitación cardíaca, Marisol Bravo; el subdirector médico de Atención á Cronicidade, Victor Quesada; la subdirectora general de Atención Primaria, Patricia Pazos; el jefe de Cardiología, Andrés Íñiguez; y el subdirector de Enfermería, Antonio Pena / Sergas

R. V.

Año tras año, suma asistentes y gana también en participación activa de los asistentes. El Congreso de Continuidad Asistencial Cardiología- Atención Primaria celebró esta semana su quinta edición consolidado como «un foro de referencia para favorecer la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria en el manejo de enfermedades cardiovasculares», tal y como destaca el Servicio Galego de Saúde en un comunicado.

La cita, que está organizada por Cardiología del Área Sanitaria de Vigo bajo la dirección científica de la doctora Marisol Bravo y el jefe del servicio, el doctor Andrés Íñiguez Romo, reunió a 140 profesionales de distintos ámbitos, entre los que se encuentran Cardiología, Atención Primaria, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Psicología.

Destacan los organizadores que el programa mantuvo «un enfoque eminentemente práctico y multidisciplinar, combinando mesas redondas centradas en las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología con sesiones orientadas a la mejora de los circuitos asistenciales y la implantación de protocolos en diferentes patologías cardiovasculares».

Nuevos talleres

La novedad en esta quinta edición fue la incorporación de nuevas actividades formativas, como talleres prácticos sobre comunicación efectiva, entrevista motivacional y manejo de situaciones complejas, con el objetivo de reforzar habilidades profesionales que complementan la actividad clínica diaria.

También hubo un taller práctico de «pausas activas», orientada a la promoción de la actividad física y a la lucha contra el sedentarismo, para promover hábitos saludables entre los propios profesionales.

Además, se abordó el papel que juegan la inteligencia artificial y las aplicaciones en la actualidad tanto en Cardiología como en Atención Primaria.

La cita abogó por un formato que diera pie a una participación activa con la presentación y discusión de casos clínicos reales, que permitieron el intercambio de experiencias entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales.

Fines

El objetivo de esta iniciativa es «avanzar en un modelo asistencial más coordinado, eficiente y centrado en las necesidades de los pacientes».

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La doctora Bravo resalto «o crecemento continuo deste encontro, tanto en participación como en implicación dos profesionais» y destacó «o valor de compartir coñecemento e experiencias entre Atención Primaria e Cardioloxía para mellorar a atención aos pacientes». Por su parte, el doctor Íñiguez hizo hincapié en que «a coordinación entre niveis asistenciais resulta fundamental para ofrecer unha atención máis eficiente, continuada e centrada nas necesidades reais dos pacientes».

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