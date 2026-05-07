El BNG respalda a Xabier P. Igrexas como candidato a la Alcaldía de Vigo para dar un «gran salto adelante» en 2027

El BNG de Vigo ha elegido por unanimidad a Xabier P. Igrexas como candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027, en una asamblea local celebrada ayer y con la que la formación nacionalista da por cerrado el proceso interno para designar a su cabeza de lista en la ciudad.

La decisión confirma la continuidad del actual portavoz municipal al frente del proyecto del Bloque en Vigo, con un objetivo político nítido: dar «un grande salto adiante» en la mayor ciudad de Galicia y convertir al BNG en una fuerza «decisiva e determinante» dentro del próximo Concello.

La asamblea sirvió para escenificar además la cohesión interna de la organización. La responsable local del BNG y diputada autonómica, Carmela González, reivindicó el proceso como una muestra de «democracia radical», al subrayar que toda la militancia tuvo la posibilidad de formular propuestas. «No Bloque as decisións son colectivas e o protagonismo é sempre da militancia», destacó.

La candidatura de Igrexas llegaba también avalada por el Consello Local del Bloque, igualmente por unanimidad, un respaldo que González interpretó como síntoma del momento interno que atraviesa la formación. «Xabier P. Igrexas conta co apoio firme e cheo de entusiasmo dun BNG que somos máis Bloque do que nunca», resumió.

Tras su proclamación, el propio Igrexas agradeció la confianza depositada en él y situó ya el foco en el próximo ciclo electoral. Para el dirigente nacionalista, las municipales de 2027 representan «unha enorme oportunidade para facer avanzar o proxecto de transformación en positivo que representa o nacionalismo galego na maior cidade do noso País». En esa línea, lanzó un mensaje con clara carga política frente al actual escenario municipal: «Fronte a quen pretende sementar a impotencia tentando convencernos que nada pode mudar, afirmamos o noso compromiso revolucionario de facermos posíbel o cambio que é necesario».

Liderar la oposición

El candidato del BNG quiso poner en valor además el trabajo realizado durante el actual mandato, especialmente desde la recuperación del grupo municipal en 2023. Según destacó, la formación ha desplegado desde entonces más de 956 iniciativas, propuestas y posicionamientos, una actividad que considera la base sobre la que construir el próximo salto electoral. A su juicio, ese trabajo ha permitido al Bloque liderar de facto la oposición y demostrar que existe una alternativa al «modelo de cidade parque temático» que atribuye al actual gobierno local.

Igrexas también vinculó su candidatura al crecimiento que el BNG viene registrando en Vigo en las últimas citas electorales, desde las generales hasta las europeas y autonómicas. «Somos a forza á alza en Vigo», defendió, antes de asegurar que el reto ahora pasa por transformar esa simpatía social en más votos y más representación institucional.

La presentación pública del candidato tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo en un desayuno informativo en la ciudad, en el que estará acompañado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y en el que expondrá las ideas fuerza con las que la formación quiere disputar el gobierno municipal dentro de un año.