Obras ferroviarias
Adif avanza con la renovación de la línea del Miño entre Vigo y Ourense: nuevos materiales y estaciones más amplias
Adjudica la redacción de los proyectos para actuar en 96 kilómetros del corredor
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) activa la maquinaria para seguir renovando el corredor entre Vigo y Ourense con el objetivo de «aumentar su capacidad y fiabilidad» de la conocida como línea del Miño. El organismo acaba de adjudicar por 4,72 millones de euros la redacción de los proyectos de mejora del tramo entre Guillarei y Ourense, de 96 kilómetros de longitud. Para optimizar el procedimiento, los proyectos se dividirán en tres bloques: Ourense-Filgueira (38 kilómetros), Filgueira-Arbo (24) y Arbo-Guillarei (34).
Los documentos que se elaborarán definirán las actuaciones necesarias en la infraestructura y vía para su renovación, incluyendo mejoras en trincheras y desmontes, así como la modernización de todo el material de las vías (balasto, traviesas y carril). Además, está previsto incluir un estudio de soluciones para dotar a las estaciones de Barbantes, Filgueira y Salvaterra de una vía apta para el estacionamiento de trenes de 750 metros de longitud. Por otro lado, se diseñará la racionalización de vías y andenes del resto de terminales del tramo. Por último, el contrato también contempla el diseño de adaptaciones y ajustes en la electrificación de la línea, para homogeneizarla en todo el trayecto.
Todas estas actuaciones son necesarias para adecuar la línea del Miño a los parámetros del Corredor Atlántico, aumentando así su capacidad tanto para el tráfico de viajeros como de mercancías. En estos momentos, están en marcha una decena de obras simultáneas desde el 7 de abril, aprovechando el mes de suspensión de circulación entre Guixar y Guillarei, que se abrirá de nuevo este viernes a las 19:00 horas. Se está renovando la vía, reforzando la plataforma en la zona del apeadero de Chapela y desplegando 10 nuevos desvíos de mejores prestaciones en Redondela. Asimismo, se ha reforzado el túnel de A Guía optimizando su red de drenaje e impermeabilización y adaptando su gálibo para una futura nueva electrificación.
Ya han finalizado, por otro lado, las mejoras de plataforma y vía entre Redondela y Chapela, mientras que Adif sigue avanzando en el nuevo apeadero de Chapela y en la remodelación de la estación de Redondela con un nuevo paso inferior entre andenes y la instalación de ascensores. Quedan pendientes todavía la ampliación de las dimensiones e instalación de sistemas de protección en cuatro túneles entre Redondela y Guillarei, la construcción del nuevo viaducto sobre la N-550 o el despliegue del sistema de gestión de circulación Asfa Digital.
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