Abel Caballero redobla su apuesta por el Mundial 2030 en Vigo: «Seremos sede al 100%»

Vigo fue protagonista este jueves en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum con la intervención del alcalde de la urbe, Abel Caballero, en la que aprovechó para defender el modelo de la ciudad que lleva liderando desde hace casi 19 años y que sirvió también para certificar su total convencimiento de que Vigo se convertirá oficialmente en sede del Mundial de fútbol 2030, un hito para el que tiene el total apoyo del Gobierno central, tal y como trasladó la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, que ejerció como presentadora de Caballero y aseguró «tomar ese objetivo como propio».

«Seremos al 100% sede, no tengo confirmación de la Federación, pero me consta que han enviado las propuestas de Vigo y Valencia», señaló el regidor, que no esquivó la polémica generada en su momento por la exclusión de Balaídos del listado inicial tras la alteración de las puntuaciones de las candidaturas y volvió a reclamar implicación tanto a la Diputación de Pontevedra como a la Xunta para financiar la reforma del estadio: «La Federación alteró las sedes del mundial para echar a Vigo y la Xunta pone trabas al no querer asumir el coste económico correspondiente, eso es política porque tenemos un proyecto imbatible que, a pesar de lo que sucedió, será sede del Mundial».

Por otro lado, Caballero fue interpelado sobre el bum turístico que ha registrado Vigo en los últimos años, espoleado en buena medida por la Navidad, una apuesta que defendió en su discurso y para la que anuncia novedades en la próxima edición, con aviso también para aquellos que aún no la conocen. «Habrá una dimensión absolutamente distinta el año que viene. Seguro que de los presentes en este acto, el 90% ha estado en ella y el 10% que, pues irá el infierno», señaló con ironía el alcalde vigués, que defendió también la próxima aplicación de la tasa turística «porque me la pidieron los hoteles».

Caballero puso en valor también proyectos como el Vigo Vertical para llenar la ciudad de rampas mecánicas, escaleras o ascensores que ayuden a salvar la complicada orografía del municipio, así como las becas de inglés que permiten cada año a más de mil estudiantes de Secundaria disfrutar de estancias en Reino Unido e Irlanda. También se refirió a la próxima cita con las urnas a nivel local, previstas para el 23 de mayo de 2027, convencido de que la ciudadanía volverá a refrendar por una amplísima mayoría su gestión en la ciudad.

«Si hoy hubiera elecciones el equipo que yo lidero tendría entre el 65 y el 70%, le sacaríamos 50 puntos al PP y 55 a la tercera fuerza. Me presentaré en 2027 y en 2031», indicó el alcalde vigués, que en clave estatal fue preguntado por si era conveniente adelantar las elecciones Generales para que no influyan en las municipales, algo que no ve necesario «porque estamos hablando de comicios independientes y es bueno que se consuman las legislaturas».

Polarización

Respecto a la polarización política, Caballero ha dicho que «la tensión es inherente a la política» pero que «no se pueden cruzar algunas líneas rojas, porque no hay marcha atrás». En esta línea, ha criticado también que «hay gente que las está cruzando».

Preguntado por la cuestión de que el MV Hondius, el crucero en el que ha surgido un brote de hantavirus y que se dirige a Canarias, Caballero ha asegurado que «es una decisión adecuada» la tomada por el Gobierno de España y las instituciones europeas. Ha afirmado también conocer lo que es un barco por su experiencia como «primer oficial de la marina mercante», en la que navegó entre otros lugares por el Estrecho de Ormuz.

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«Estamos capacitados para hacer frente a situaciones de estas características», ha asegurado Caballero, además de plantear «qué opinaría el mundo» si España no atendiera a ciudadanos europeos siendo el lugar más cercano al barco. «Hay gente de este país y de otros y tenemos que tratarlos como seres humanos», ha asegurado.