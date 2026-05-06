Política social
La Xunta descarga en el Concello de Vigo la reforma del centro de mayores Atalaia
La conselleira Fabiola García afirma que no pueden acometer trabajos de gran calado en un edificio municipal y replica al BNG que ya ha reclamado sin éxito esa actuación al gobierno local
La Xunta ha situado en el tejado del Concello de Vigo la responsabilidad de acometer las obras pendientes en el centro de mayores Atalaia, en Teis, al tratarse, según defendió este miércoles la conselleira de Política Social, Fabiola García, de un inmueble de titularidad municipal. La responsable autonómica respondió así en el Parlamento gallego a una pregunta de la diputada del BNG Carmela González, que denunció el deterioro de las ventanas del edificio y las malas condiciones que sufren los usuarios durante el invierno.
La respuesta de la conselleira fue tajante. «No podemos hacer nosotros las obras», afirmó, al defender que se trata de una actuación «estructural y muy necesaria» que corresponde asumir al Ayuntamiento de Vigo como propietario del edificio. Según explicó, la Xunta dispone del uso del centro mediante una cesión vigente desde 2007, lo que le permite afrontar gastos ordinarios de mantenimiento, pero no una reforma de ese alcance.
García aseguró además que el Gobierno gallego ya se ha dirigido al Concello para pedir que acometa esa actuación, aunque, según sostuvo, no ha obtenido respuesta. De este modo, la Xunta rechaza asumir directamente una intervención que el BNG considera urgente y perfectamente viable dentro del marco del convenio existente entre ambas administraciones.
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