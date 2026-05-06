¿Se puede volar un dron en cualquier zona de Vigo?

Los drones son una herramienta más para los servicios de emergencias, cuerpos policiales o equipos de rodaje entre otros. Además, no son pocos los aficionados al vídeo o la fotografía que se suman a la moda. Otros buscan el placer de hacer volar el dispositivo, como si de un pequeño avión teledirigido se tratase.

Lo malo es que no es una afición barata, casi todos los artefactos superan los 200 euros, y las ciudades cuentan con bastantes restricciones para su uso en el espacio público.

En los últimos años se produjeron algunos cambios. Hay una normativa europea que los regula y establece que su uso ya no depende de si es recreativo o profesional, sino del nivel de riesgo que presenta cada vuelo. Para ello hay zonas diferenciadas a lo largo de la geografía nacional por grado de peligrosidad. Desde Europa también se incluyó una clasificación según el peso de los aparatos y los tipos de operaciones. Pueden ser abiertas, para las que contemplan bajo riesgo y no requieren autorización previa; específicas, para vuelos más complejos que hay que comunicar; y certificadas reservadas a operaciones de alto riesgo. En España, en 2024, se aprobó un real decreto que determina cómo se aplica la norma en el contexto español y qué autoridades intervienen. Uno de los cambios más importantes es la forma de delimitar dónde se puede volar. Antes había reglas más simples, como distancias fijas a aeropuertos, pero ahora se introduce un sistema de «zonas geográficas UAS». El mapa de vuelo sobre Vigo cambia y se vuelve algo más permisivo.

Para volar un dron hay que estar, en cualquier caso, registrado como operador en AESA y tener un seguro de responsabilidad civil y formación como piloto (el examen es online y gratis). Además, hay que comunicar lo que se pretende hacer al Ministerio de Interior siempre que se sobrevuele alguna zona con restricciones o que el aparato tenga unas dimensiones considerables. Casi todo Vigo tiene censuras. ¿Cuáles son las excepciones? Desde la playa de O Vao hasta la zona de Canido la seguridad es más relajada.

Ocurre lo contrario en las inmediaciones de Peinador, donde hay un perímetro de alrededor de 8 kilómetros de largo y 4,5 de ancho que prohíbe totalmente el uso de drones. Solo puede hacerse una excepción con coordinación con el aeropuerto. Pasa lo mismo en un amplio radio alrededor del Chuvi, así como en las Islas Cíes y en las inmediaciones de las vías de tren.

Ya a otro nivel, más permisivo pero más extenso, se establecen limitaciones de altura. No se puede levantar un dispositivo a más de 60 metros sobre el suelo, ni hacerlo sin avisar al Ministerio si pesa más de 250 gramos. Al Concello no es necesario, excepto si se requiere el uso del suelo. En caso de necesitar una mesa de apoyo o cortar calles, tengo que contactar y pagar una serie de tasas.

20 pilotos «detectados»

Cuando la Policía Local ve algún dron que aparentemente carece de autorización traslada a la AESA que el dispositivo está invadiendo un espacio restringido. O, si lo que falta es la comunicación previa, lo hacen a la Subdelegación del Gobierno. Según sus datos, desde 2022 detectó una veintena de pilotos.

No es lo mismo en Navidad

Además de las normas de base, desde la empresa Drones Rías Baixas, Néstor Vidal, señala que hay diferentes casuísticas que pueden impedir una grabación. No es lo mismo volar un pequeño dron de menos de 250 gramos en verano que en Navidad. Si hay aglomeraciones no se puede -se requiere permiso-. Si el artefacto pesa más (y es categoría C1) debe mantenerse a una distancia mínima de entre 5 y 10 metros de los edificios, restringiendo más su paso por calles estrechas.

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Ocurre lo mismo con Castrelos: en los conciertos se reúnen multitudes y el resto del año puede apreciarse el anfiteatro vacío. Vidal critica que los drones de seguridad de la Policía Local graben por motivos de seguridad y después pueda verse el vídeo en la web del Concello.