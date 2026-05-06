Vigo urge garantizar la educación pública: más aulas, docentes y menos burocracia

Miembros de FOANPAS, de las recientemente creadas Asembleas Abertas do Ensino Público, los sindicatos de profesorado CIG, CUT y STEG, también los colectivos estudiantiles Erguer, Fervenza y Sindicato de Estudantes, otras agrupaciones docentes como ADICOPUVI, AGOEP, Nova Escola Galega o la Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ y decenas de padres, madres, alumnos y vecinos recorrieron Urzaiz confirmando que la unidad de la comunidad educativa ante las dificultades que atraviesa la educación pública es «real, sólida y decidida».

Falta de docentes especializados en alumnos con diversidad, trabas administrativas, ratios «abusivas» e incluso deficiencias estructurales en los edificios educativos han colmado ya la paciencia de profesionales y familias que todavía creen en la educación publica, en una educación de calidad e igualitaria. Por ello, para poder seguir confiando en el sistema público gallego, fueron miles los vigueses y viguesas que salieron de nuevo a la calle para reivindicar más medios humanos y también materiales en educación.

Solo este curso, el profesorado de Vigo participó en hasta 7 jornadas de huelga y enésimos paros y concentraciones para urgir a la Consellería de Educación dotar de más personal y recursos a los centros. «A continuidade das mobilizacións fala da firmeza das reivindicacións e da falta de resposta real por parte da Consellería», explican desde as Asembleas, un espacio o altavoz creado por los propios docentes para reivindicar sus necesidades.

«Compromiso político»

«Se o sistema lle falla aos máis vulnerables, fállanos a todos», recuerdan las convocantes. Piden más profesionales y atención especializada, ratios bajas y «tiempos» para educar, infraestructuras «dignas y seguras» y derechos laborales. No se trata de demandas puntuales: es una problemática de fondo que requiere «compromiso político» y medidas concretas e «inmediatas».

Marta G. Brea

Con respecto a las últimas mejorar aprobadas por la propia Consellería y varios sindicatos de educación –CCOO, ANPE, UGT y CSIF, desde las Asembleas lo perciben con «escepticismo». El precedente, afirman, es claro: cuando se hicieron promesas similares para Educación Primaria, su implantación fue «deficiente», reitera el colectivo, porque no vinieron acompañadas del personal necesario. «O resultado foi que, en lugar de mellorar, os centros de Primaria atopáronse con problemas engadidos: máis demandas sobre o mesmo persoal, sen recursos humanos para facerlles fronte», apuntan.

Tras una semana convulsa, con huelgas –coincidente con la inauguración de las obras del nuevo instituto público de Vigo, el IES Domingo Villar en Navia– y ahora esta nueva movilización, el colectivo espera obtener respuesta a sus reivindicaciones por parte de la Consellería o no se descantar nuevas concentraciones y paros.