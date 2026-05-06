«Vigo, un lugar no mundo», el libro que plasma el alma marinera viguesa

El escritor Javier Ferreiro y el fotógrafo Manuel Cortizo presentaron este miércoles el libro «Vigo, un lugar no mundo» en el que mezclan las disciplinas en las que son expertos para deleite del lector.

En la presentación, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ensalzó la aportación del sector marítimo al desarrollo de la ciudad. Subrayó cómo el mar constituye «una de las señas de identidad más profundas» de esta localidad, y no solo como motor económico, sino también como «eje vertebrador de su dimensión social, cultural y humana».

La conselleira ha reflexionado también sobre la relevancia que tienen en el desarrollo socioeconómico vigués infraestructuras como el puerto pesquero y la lonja, así como el conjunto de actividades vinculadas a la pesca, a la construcción naval y al tejido marítimo-industrial.

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Reflexión

«Vigo es mar y es pesca, es puerto, lonja, barcos y astilleros, pero también es la huella que todo eso deja en la identidad de su gente. Preservar ese vínculo histórico con la actividad pesquera continúa siendo clave para el presente y el futuro de la comunidad», concluyó.