Vigo acoge unas jornadas centradas en el plan de igualdad de la Policía Nacional y la lucha contra la violencia de género

La comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela ha sido escenario en la mañana de este miércoles de unas Jornadas de Igualdad organizadas conjuntamente por los sindicatos JUPOL y CSIF y la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL. El encuentro se ha centrado en el desarrollo y análisis del Plan de Igualdad de la Policía Nacional, considerado un «proyecto pionero» dentro de la administración pública en materia de conciliación laboral y familiar.

El acto ha sido inaugurado por el comisario Luis Hombreiro Noriega, en presencia de la comisaria Miriam Rifai Corpas. La apertura oficial corrió a cargo de María José Rodríguez Pérez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, quien centró su intervención en la lucha contra la violencia de género y el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su prevención y erradicación. Asimismo, destacó la importancia de las políticas de igualdad y los derechos laborales en el ámbito policial y en la administración pública en general.

Durante la jornada, la politóloga y coordinadora del proyecto educativo Comando Igualdade, Priscila Retamozo Ramos, abordó cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la protección de colectivos vulnerables, especialmente menores y personas mayores, frente a las nuevas formas de criminalidad asociadas al uso de redes sociales.

Por su parte, Ana García Campos, secretaria técnica de Igualdad de CSIF en Galicia, analizó el Plan de Igualdad de la Policía Nacional desde una perspectiva crítica, señalando la necesidad de reforzar su implementación mediante medidas más exigentes y dotación presupuestaria suficiente. No obstante, subrayó el carácter pionero de este plan en comparación con otras administraciones públicas que aún carecen de iniciativas similares.

En representación de JUPOL, Laura González López, delegada nacional de Atención Psicosocial e Igualdad, recordó que el Plan Nacional de Igualdad fue suscrito en 2023 por los sindicatos policiales representativos. Destacó su carácter innovador, así como la necesidad de su revisión de cara a 2027 para adaptarlo a los nuevos retos sociales y laborales. En su intervención, también abordó los protocolos de actuación frente al acoso laboral y sexual, haciendo hincapié en la detección de conductas hostiles y en la protección de las víctimas.

El comisario Luis Hombreiro y la comisaria Miriam Rifai, con uniforme oficial, asistieron a la inauguración de las jornadas. / Cedida

Asistentes

Las jornadas contaron con la asistencia de agentes de distintas comisarías de la provincia, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Local o personal sanitario —incluida la coordinadora del centro de agresiones del Hospital Álvaro Cunqueiro—. El acto fue clausurado a las 14:30 horas por la Secretaría Regional de Igualdad y Familia de JUPOL en Galicia.

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La organización ha querido expresar su agradecimiento a la jefatura de la Comisaría de Vigo por su colaboración en la celebración del evento, así como a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y a su responsable, Abel Losada, por su disposición al «diálogo y cooperación institucional».