El Tribunal de Instancia de Vigo tendrá nuevo presidente antes del verano tras la marcha de Germán Serrano

El Tribunal de Instancia de Vigo acaba de cerrar una importante etapa. La que durante 17 años tuvo a Germán Serrano como juez decano. Su cese este martes tras más de dos décadas en la ciudad, 17 de ellos como máximo representante de los magistrados vigueses, ha dado paso a una situación de inteniridad judicial que no durará mucho. Como establece la ley, hasta que se elija al nuevo presidente, al frente de los jueces queda Manuel Ángel Pereira, el recientemente nombrado responsable de la Sección Civil de la estructura judicial que echó a andar en enero. Y su intención es realizar la convocatoria de las elecciones esta misma semana, de manera que los comicios, para los que ya suenan los nombres de dos o tres posibles candidatos/as y a los que están llamados los casi 40 jueces unipersonales de la ciudad, se celebrarán en junio.

Germán Serrano se convirtió en juez decano en 2009 y, hasta su marcha con motivo de su ascenso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ocupó el cargo durante 17 años. Fue el magistrado que más tiempo estuvo en este puesto en Vigo solo superado por Julián San Segundo, quien ostentó un récord difícil de superar, ya que su mandato duró 30 años, desde 1960 hasta que se jubiló en 1990.

Le sucedieron Antonio Romero, Jesús Estévez y Jaime Bardají, al que relevó Serrano, que en su extenso mandato vivió hitos clave, como el traslado a la Ciudad de la Justicia de Pizarro y la puesta en marcha en este 2026 del Tribunal de Instancia. Desde 2009 también se crearon un buen puñado de juzgados, entre ellos el Mercantil, y se afrontaron situaciones complejas como la larga huelga de funcionarios judiciales o los efectos de la explosión de la pandemia del COVID en la actividad judicial.

Una «etapa maravillosa en lo personal y lo profesional»

«Ha sido una etapa maravillosa desde el punto de vista personal y profesional, a la que no le pongo ningún pero. Los momentos buenos superaron con creces a los malos», valora Serrano, que el 22 de mayo tomará posesión como magistrado de la Sala de lo Social del TSXG (aunque seguirá viviendo en Vigo) y el 28 será homenajeado en Vigo con una comida en el Club de Campo.

Pues bien, dentro de una semanas habrá nuevo/a presidente/a del Tribunal de Instancia de Vigo, que es como se denomina en la nueva estructura judicial a los antiguos jueces decanos. Según explicó ayer Manuel Pereira, de acuerdo con el Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez haga la convocatoria electoral, seguramente esta semana, habrá un plazo de un mes para celebrar los comicios, en los que tendrán derecho a voto casi 40 magistrados: todos los de Vigo excepto los de las secciones de la Audiencia. Las candidaturas se podrán presentar hasta 24 horas antes de la fecha de la votación.

Algunos de los retos judiciales

Quien sustituya a Serrano tiene por delante varios retos. El más inminente, consolidar la implantación del Tribunal de Instancia que echó a andar en enero y que sustituye a la antigua estructura de juzgados estancos. «Hay que vigilar que se vaya incrementando el número de magistrados/as y de funcionarios/as en función de las ratios de trabajo reales», dice Serrano.

Otra importante cuestión pendiente es la puesta en marcha de las guardias de 24 horas, eterna demanda que aún no fue atendida. El futuro presidente tendrá también que estar atento a que se cree la prometida plaza del octavo juez instructor y las garantizadas para la Sección Civil, una jurisdicción a la que hay que prestar especial atención por el alza de litigiosidad que experimentó en la última década.