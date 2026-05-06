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Tensión entre dos conductores a la salida del túnel de Beiramar en Vigo: «¡Estás loco, tío, estás loco!»

Un vídeo difundido por la cuenta dashcams.esp muestra una discutible maniobra de adelantamiento por la derecha y una posterior discusión en un semáforo

Momento de la discusión entre ambos conductores.

Momento de la discusión entre ambos conductores. / dashcams.esp

Marta Clavero

Marta Clavero

Una maniobra al límite acabó en una fuerte discusión entre dos conductores a la salida del túnel de Beiramar, en Vigo. La escena fue difundida en Instagram y TikTok en un vídeo por la cuenta dashcams.esp, especializada en publicar infracciones y situaciones de tráfico grabadas desde cámaras instaladas en salpicaderos de vehículos.

En las imágenes se observa cómo un coche adelanta por la derecha a otro vehículo, apurando el espacio disponible y pasando muy cerca del turismo que circulaba por su carril. La maniobra provocó la reacción inmediata del otro conductor, que hizo sonar el claxon y le recriminó: «¿Tú dónde vas?».

«Esto es ciudad, aprende a conducir»

La tensión continuó unos metros más adelante, cuando ambos vehículos coincidieron en un semáforo. El conductor que había sido adelantado insistió en reprochar la maniobra al otro usuario de la vía: «Vas por ciudad. Esto no es carretera», se le escucha decir en la grabación.

Ya detenidos, el mismo conductor repite en varias ocasiones: «Es ciudad, es ciudad, es ciudad, aprende a conducir. Es ciudad, es ciudad, tío». La mujer que viaja como copiloto añade entonces: «Menudo jamado».

Insultos desde el otro vehículo

El otro conductor respondió a gritos desde su coche. Aunque parte de sus palabras no se aprecian con claridad en el vídeo, sí se escucha cómo profiere varios insultos: «Eres un puto viejo de mierda. Me cago en tus muertos y me cago en tu puta madre».

El primer conductor mantiene su reproche y le contesta: «Es ciudad, ciudad, tú estás loco. ¡Estás loco, tío, estás loco!».

Noticias relacionadas y más

El vídeo vuelve a poner el foco en los riesgos de las maniobras bruscas en vías urbanas y en cómo una imprudencia al volante puede derivar rápidamente en una situación de tensión entre conductores. La secuencia, grabada desde el interior de uno de los vehículos, se suma a otras imágenes de tráfico compartidas por dashcams.esp en distintos puntos de España.

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