El Sergas compra dos equipos de anestesia y un ecógrafo por 223.000 euros

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) compra dos nuevos equipos de anestesia para el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), así como un nuevo ecógrafo especializado por un importe de 223.000 euros.

La Consellería de Sanidade sacó ayer a licitación este contrato por el procedimiento de adjudicación abierto y un plazo para recibir ofertas que concluye el 20 de mayo.

Los dos sistemas de anestesiología que se pretenden adquirir tienen como destino los quirófanos del Hospital Meixoeiro y servirán para sustituir aparatos antiguos. Son para su uso tanto en anestesia general, como regional o combinada.

El ecógrafo con transductor endoanal es para el Servicio de Cirugía General del Chuvi. Permitirá obtener imágenes del canal anal y del recto en tiempo real. En las imágenes se pueden observar las capas de la pared rectal, los esfínteres anales y otros órganos próximos. Sirve para el estudio con calidad de imagen de patología del conducto anal y el recto, como la incontinencia fecal, problemas infecciosos o fístulas.

El Sergas defiende que la contratación «responde á necesidade de dar unha mellor cobertura e atención sanitaria á poboación do Servizo Galego de Saúde nesta área, mellorando os servizos de atención hospitalaria».

Telecomunicaciones

Por otra parte, ha sacado también a licitación el servicio de gestión y diagnóstico de la red de telecomunicaciones del Área Sanitaria de Vigo, por un importe de 193.600 euros —IVA incluido—, por un plazo de dos años.

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo explica que la continua puesta en marcha de nuevos sistemas, el traslado de equipamientos, así como el mantenimiento y correcta gestión y configuración de la red de telecomunicaciones de los centros requieren de este servicio.

El contrato incluye no solo centros hospitalarios y edificios administrativos, sino también unidades periféricas de salud mental, radiología, rehabilitación u otras especialidades y las inspecciones médicas de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa, así como almacenes de suministros, historias clínicas, residencias sociosanitarias u otros locales que cuenten con equipos informáticos con conexión con el Sergas en Vigo.

Abarca desde el soporte y configuración de la red de telecomunicaciones, al apoyo en la revisión del sistema de cableado estructurado y la gestión de averías, nuevas instalaciones y mantenimiento de la documentación asociada.