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ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE VIGO

Carmen García Mateo y Belén Rubio se disputarán el Rectorado de la UVigo en una segunda vuelta

Jacobo Porteiro se queda fuera de la carrera por liderar la Universidad de Vigo

Jacobo Porteiro, Carmen García Mateo y Belén Rubio, este miércoles.

Jacobo Porteiro, Carmen García Mateo y Belén Rubio, este miércoles.

Sandra Penelas

Sandra Penelas

Con el 96% de los votos escrutados, Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Belén Rubio (H2040) se disputarán el Rectorado de la UVigo tras alcanzar las mayores cifras de votación en la primera vuelta de las elecciones Jacobo Porteiro (ConSenso) se queda fuera de la carrera tras la cita con las urnas celebrada este miércoles.

A falta de computar algún centro, la participación aumentó en todos los sectores respecto a las elecciones de 2022. García Mateo ha logrado el 39,30% de los votos ponderados; Belén Rubio, el 34,34%; y Jacobo Porteiro, el 26,36%.

La candidata de Nós Universidade superó a sus rivales en el sector de estudiantes y, de forma destacada, en el de PTXAS, donde triplicó el voto ponderado de la segunda más votada, Belén Rubio.

Por su parte, la líder de H2040 fue la preferida por el profesorado funcionario (PDI-A) y el resto del personal docente e investigador (PDI-B). Y el cabeza de lista de ConSenso obtuvo sus mejores resultados entre los estudiantes.

En cuanto quedó claro su tercer puesto, Porteiro y su equipo se desplazaron hasta la Facultad de Económicas para felicitar a Carmen García Mateo y, posteriormente, al edificio Egeria, desde donde Belén Rubio y su candidatura siguieron los resultados.

García Mateo celebró que la UVigo quiere cambio y, a igual que Belén Rubio, subrayó que la UVigo tendrá la primera rectora de su historia, que además será la segunda del sistema universitario gallego junto con Rosa Crujeiras, recientemente elegida al frente de la USC.

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