Una puja judicial de récord en Vigo: subastan un piso en la calle Rosalía de Castro valorado en más de un millón de euros

A día de hoy no hay ninguna subasta judicial activa de Vigo en el portal telemático destinado a estos procedimientos, pero pronto se abrirá una. Y llama la atención por su elevada tasación. Se trata de un piso ubicado en la céntrica calle Rosalía de Castro de Vigo que está valorado en 1,1 millones de euros. Todo un récord. Junto a la vivienda, la puja incluye tres lotes más: dos plazas de garaje y una bodega ubicadas en el mismo edificio.

Procedente de un pleito que se dirime en la plaza 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo, la subasta en sí fue tramitada y preparada por el nuevo equipo de ejecuciones hipotecarias y subastas del Servicio Común de Ejecución de la Oficina Judicial de Vigo. La puja es consecuencia de un procedimiento de ejecución de titulo judicial promovido por Promontoria Backgammon DAC, un fondo buitre, en reclamación de una deuda de 870.571 euros de principal y por intereses vencidos, y de 261.000 más por otros intereses y costas.

Con terrazas

¿Qué saldrá a subasta? Pues según consta en la información que ya está disponible en el portal web, que también incluye el edicto y el certificado de dominios y cargas, se trata de cuatro lotes que salen a puja de forma separada. El bien principal es el piso. Se trata, describe el edicto, de una vivienda ubicada en el número 16 de Rosalía de Castro. El valor a efectos de subasta es de 1.107.000 euros: no constituye vivienda habitual ni es visitable. La situación posesoria es «desconocida». Mide la superficie útil «cerrada» de 208 metros cuadrados, siendo la superficie descubierta, ocupada por las terrazas, de algo más de 12 metros cuadrados.

Otros dos lotes son plazas de garaje en el mismo edificio. Cada una está tasada en 48.000 euros y tienen una superficie de 11 metros cuadrados. Por último, se subasta también la bodega, con un valor de 5.000 euros y de siete metros cuadrados.

Otros procedimientos destacados

Las subastas de pisos y viviendas unifamiliares son habituales, pero en los últimos años ninguna de las activadas alcanzó el valor existente en el presente procedimiento. Sí rozaron esa tasación. Un chalé de la parroquia viguesa de San Miguel de Oia salió a puja por 1.001.187 euros en 2024. Con anterioridad hubo otros casos destacados, como un piso de 200 m² en la calle Manuel Núñez: su valor de salida fue de 949.230 euros y tuvo varias ofertas, la más alta de 665.000 euros. También se subastaron cinco céntricos pisos de la calle Areal, uno de ellos un dúplex, que tenían tasaciones que rondaban o superaban el medio millón de euros.