Cruz Roja organiza su primera feria de empleo en Vigo: se celebrará en mayo

Cruz Roja organiza por primera vez en Vigo una feria de empleo «con el objetivo de desarrollar nuevas acciones que contribuyan a derribar las barreras de acceso al mercado laboral, especialmente, para aquellas personas que se encuentran más alejadas». Pondrá el foco «en la igualdad de oportunidades y en el valor del talento». Será el martes 19 de mayo en el auditorio Mar de Vigo en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El lema escogido para este evento es «Uniendo talento», puesto que, como explica la entidad, «de lo que se trata es de conectar el talento de personas que están en búsqueda activa de empleo con las necesidades reales de contratación de las empresas presentes en la feria». Las personas interesadas pueden acercarse al Mar de Vigo «e interactuar directamente con los responsables de selección de las empresas».

Algunos de los sectores que estarán representados, entre otros, son el de cuidados sociosanitarios, cadenas de supermercados, hostelería o servicios de limpieza, así como empresas de trabajo temporal (ETT). «Esta diversidad asegura que personas con diferentes perfiles -desde cualificaciones básicas hasta medias y técnicas- puedan encontrar una oferta que encaje con su trayectoria profesional, facilitando procesos de captación directa y optimizando el tiempo de respuesta entre la oferta y la demanda», traslada Cruz Roja.

Inteligencia artificial y orientación laboral

Por otra parte, en el programa de la feria, se ha integrado el componente tecnológico y de innovación, que, actualmente, es fundamental para tener más opciones en el mercado laboral.«Habrá talleres de inteligencia articial aplicada a la búsqueda de empleo en los que se enseñará a los participantes herramientas para optimizar sus perfiles profesionales. Estos talleres serán impartidos por Javier Martínez, consejero de la empresa tecnológica Possible y profesor de la Universidad de Vigo», concreta la entidad.

Esta feria dispondrá también de espacios de asesoramiento personalizado centrados en la orientación laboral, donde el equipo técnico de Cruz Roja ofrecerá consejos para entrevistas rápidas y asesoramiento sociolaboral a medida para que cada asistente potencie su empleabilidad durante la mañana.

También se dará apoyo para la revisión de currículums (CV), algo muy importante, «ya que es la carta de presentación para las empresas». La entrada a la feria y a los talleres es libre y gratuita para los participantes, pero es aconsejable realizar una preinscripción.

Plan de Empleo

Cruz Roja lleva más de 25 años trabajando en el ámbito del empleo y dispone de un Plan de Empleo con diferentes proyectos a través de los que apoya a jóvenes, personas mayores de 45 años, mujeres que han estado tiempo sin empleo, desempleados de larga duración, personas inmigrantes y refugiadas. En 2025, más de 2.500 personas encontraron un puesto de trabajo en Galicia de la mano de Cruz Roja.

«Esta Feria de Empleo se enmarca dentro del citado Plan y reafirma nuestro compromiso firme con la generación de empleos estables y dignos y supone un importante paso en la trayectoria de Cruz Roja como una entidad consolidada en el acompañamiento de las personas más alejadas del mercado laboral en Galicia», apunta la entidad antes de señalar que «esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza».