Teatro en Vigo
Noitebras Teatro adapta a Valle Inclán para interpretarlo en Valladares de forma gratuíta
El grupo teatral unió a los personajes de dos piezas del dramaturgo y creó una conexión entre ellas
Ramón María del Valle-Inclán podría considerarse el dramaturgo moderno más importante de nuestra literatura. Así lo creen los miembros de Noitebras Teatro, que el sábado a las 20.00 horas van a interpretar una adaptación de dos de sus obras en el auditorio del Centro Veciñal e Cultural de Valladares.
El colectivo teatral está formado por cinco personas, la mayoría exalumnos de la Escuela Municipal de Teatro. «Dous de nós xa fixéramos pezas de Valle Inclán dunha época moi esperpéntica. Xa adaptáramos ao galego», cuenta Xurxo Feral, uno de los integrantes. Con ello en mente retomaron su labor y fusionaron «Ligazón» y «La Rosa de Papel», incluidas originalmente en el «Retablo de la Luxuria, la Avaricia y la Muerte». «Hai unha diferenza de dez anos entre elas, vimos que os personaxes da primeira eran case os mesmos que os da segunda (pero unha década despois). Tiñan conexión e as unimos. Nun momento determinado da obra pasa o tempo e son os mesmos», explica el aficionado.
Ensayaron todo el otoño y el invierno para estrenar este abril en un certamen de la Diputación de A Coruña. Ahora llega a Vigo, a Valladares, pero en junio se replicará en el Auditorio Municipal como parte de la muestra de Teatro Amateur de Vigo.
Su compañía, fundada en 2022, tiene los mismos hándicaps que muchas otras. Les falta un local donde practicar. Se buscan la vida en Teis, en Tui o incluso en parques al aire libre si el tiempo se lo permite. También autogestionan el vestuario y el atrezzo, todo para hacer posible, literalmente, el esperpento.
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