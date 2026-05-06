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Reconocimiento

El Hogar y Clínica San Rafael distingue a la Fundación Bimba y Lola en la primera edición de «Granadas Solidarias Galicia»

La entrega de los galardones se celebrará el 28 de mayo en Vigo en un acto que reunirá a distintas entidades y empresas con impacto social

FARO accede a la nueva sede de Bimba y Lola en Vigo

FARO accede a la nueva sede de Bimba y Lola en Vigo

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Vista del interior de la nueva sede de Bimba y Lola /

Borja Melchor

La Fundación Bimba y Lola será una de las entidades distinguidas en la primera edición de los reconocimientos «Granadas Solidarias Galicia», impulsados por el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, con los que se busca poner en valor el compromiso social de organizaciones, empresas e instituciones gallegas.

La fundación recibirá el galardón en la categoría «Oportunidades para la Inclusión Laboral», en reconocimiento a su apuesta por la integración de personas con discapacidad a través de la generación de empleo. Esta labor se materializa en su incorporación a distintos ámbitos de la compañía, desde las tiendas hasta la logística o los servicios centrales.

El jurado ha valorado, a su vez, el desarrollo de iniciativas que van más allá del ámbito estrictamente laboral, al incorporar la inclusión también en los procesos creativos y en el diseño de colecciones, integrando la visión de personas con diversidad funcional.

Enfoque integral

El director gerente del Hogar y Clínica San Rafael, Raúl Torres, subraya que «este enfoque integral de la Fundación Bimba y Lola refleja una apuesta real por la diversidad, la igualdad de oportunidades y la construcción de entornos profesionales más inclusivos, contribuyendo de forma significativa a la transformación social».

Además del reconocimiento a la Fundación Bimba y Lola, se distingue también la labor de otras entidades, como la Fundación Celta, en el ámbito de la inclusión a través del deporte, o la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, por su trabajo en solidaridad y apoyo comunitario.

La entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de mayo en Vigo en un acto que reunirá a distintas entidades y empresas con impacto social en la comunidad gallega.

Noticias relacionadas y más

El Hogar Clínica San Rafael de Vigo es un centro de atención integral a personas con discapacidad intelectual. Dispone de clínica de atención temprana y rehabilitación, colegio de educación especial y actividades formativas diurnas para adultos. Además, cuenta con una residencia de 104 plazas y desarrolla programas complementarios orientados a favorecer la integración social y laboral de las personas usuarias.

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