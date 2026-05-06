Los futuros actores que empiezan pronto sobre el escenario en Vigo

Las XVI Xornadas Municipais de Teatro Escolar arrancaron esta mañana y los participantes ya hicieron gala del talento infatil que hay en la ciudad olívica. Hasta el viernes se espera que pasen 900 alumnos de centros de Educación Primaria por el auditorio de Praza do Rei. También estarán presentes distintos grupos de la Escuela Municipal, que es la organizadora del evento. Precisamente hoy subieron ellos al escenario: el grupo de entre 7 y 8 años interpretó la obra «O oficio máis importante do mundo».

Después fue el turno del CEIP Carballal de Cabral y del CEE HC San Rafael. Los primeros hicieron «A princesiña Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos» y los siguientes «O monstro de cores». Varios grupos de alumnos de las escuelas participantes fueron a ver a sus compañeros sobre el escenario y aplaudieron con furor al ver caras conocidas. Los pequeños actores fueron antes seleccionados por personal docente.

El alcalde, Abel Caballero, inauguró la cita poniendo en valor el teatro como herramienta pedagógica. «É unha forma de vivir, presencialo e interpretalo é algo extraordinario», aseguró.

Los pequeños se metieron en sus papeles como auténticos profesionales. Durante la primera pieza los niños recrearon una competición para esclarecer quién tenía el mejor trabajo. Peluqueros, médicas, una maestra, un constructor, dos cocineros, presentadoras y hasta acomodadores. Los oficios eran variados y sus intérpretes se hicieron pasar perfectamente por ellos. Interactuaron con el público, mostraron un buen ritmo de comedia e incluso finalizaron con una «pequeña rebelión». Uno de los actores del primer grupo gritó el famoso «six-seven» al salir del escenario. La audiencia se puso en pie y repitió lo mismo al unísono.

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Mañana será el turno de CEIP San Salvador de Teis, con sus obra «O gran show de SanSalva» y «Aladdin» y, más tarde, del CEIP Saladino Cortizo con«Os medos do capitán Cagaina». El viernes cerrarán el ciclo la Escola Municipal de Teatro con «A escada» y el CEIP Valle Inclán con «A casa da mosca Chosca».