La firma viguesa de moda infantil Martinica busca niños y niñas para participar en su próximo catálogo

La Martinica de la diseñadora viguesa María Sobrino ha abierto una convocatoria para encontrar a los próximos protagonistas de su catálogo. La firma busca niños y niñas de entre 9 meses y 10 años, preferiblemente residentes en Galicia o con posibilidad de desplazarse con facilidad, ya que la sesión de fotos se realizará en Vigo o alrededores.

«¿Quieres que tu peque participe en nuestro próximo catálogo?», plantea la organización, que anima a las familias interesadas a enviar la candidatura siguiendo unas instrucciones concretas.

Para participar, se deberá remitir una fotografía de cuerpo entero y otra de la cara del menor. Desde la organización señalan que, «si pueden ser fotos caseras, mejor».

En el correo también deberán incluirse los siguientes datos: lugar de residencia, edad, altura y teléfono de contacto.

Las candidaturas deben enviarse a la dirección: concursolamartinica@gmail.com.

La organización advierte de que solo se pondrá en contacto con los niños y niñas seleccionados.

La Martinica es una marca de moda infantil española cuya creadora, María Sobrino, ofrece toda clase de diseños, colecciones y colores en cada temporada. La Martinica by María Sobrino destaca por la variedad de sus prendas, creadas para todo tipo de ocasión y orientada a niñas y niños de todas las edades.