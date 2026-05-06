La firma viguesa de moda infantil Martinica busca niños y niñas para participar en su próximo catálogo
La marca realizará el ‘shooting’ en Vigo o alrededores y seleccionará a menores de entre 9 meses y 10 años
La Martinica de la diseñadora viguesa María Sobrino ha abierto una convocatoria para encontrar a los próximos protagonistas de su catálogo. La firma busca niños y niñas de entre 9 meses y 10 años, preferiblemente residentes en Galicia o con posibilidad de desplazarse con facilidad, ya que la sesión de fotos se realizará en Vigo o alrededores.
«¿Quieres que tu peque participe en nuestro próximo catálogo?», plantea la organización, que anima a las familias interesadas a enviar la candidatura siguiendo unas instrucciones concretas.
Para participar, se deberá remitir una fotografía de cuerpo entero y otra de la cara del menor. Desde la organización señalan que, «si pueden ser fotos caseras, mejor».
En el correo también deberán incluirse los siguientes datos: lugar de residencia, edad, altura y teléfono de contacto.
Las candidaturas deben enviarse a la dirección: concursolamartinica@gmail.com.
La organización advierte de que solo se pondrá en contacto con los niños y niñas seleccionados.
La Martinica es una marca de moda infantil española cuya creadora, María Sobrino, ofrece toda clase de diseños, colecciones y colores en cada temporada. La Martinica by María Sobrino destaca por la variedad de sus prendas, creadas para todo tipo de ocasión y orientada a niñas y niños de todas las edades.
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