La ETEA se suma al plan de mejora de instalaciones deportivas en Vigo: estas son las obras en el pabellón y el campo de fútbol

El plan del Concello de Vigo para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad suma un nuevo proyecto. Ya está abierto el plazo de presentación de ofertas para que las empresas presenten sus propuestas para reformar el pabellón y el campo de fútbol municipal de la ETEA, un proyecto al que el consistorio vigués destinará 170.000 euros. Según explicó el alcalde vigués, Abel Caballero, la actuación diseñada busca mejorar la iluminación tanto de la pista polideportiva como del terreno de juego exterior, incorporándose sistemas que permitirán un importante ahorro energético. «La iluminación estaba obsoleta», señaló el regidor. La reforma sustituirá las viejas luminarias por nuevos proyectores led y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Esta inversión en las instalaciones de la ETEA se suman a otras que el gobierno municipal puso en marcha en otros nueve campos de fútbol titularidad del Concello, con una inversión global de casi 8,5 millones de euros. Se está actuando en los campos de Carballal, A Bouza, As Relfas, Candeán, Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, Meixoeiro, Santa Mariña y A Guía.

A estas inversiones se sumarán próximamente otras con los fondos definitivamente desbloqueados en el pleno extraordinario convocado este miércoles, que permitió con los votos a favor del PSOE aprobar una modificación de crédito de 15,6 millones de euros. «É unha proposta construtiva para toda a cidade», detalló durante el debate plenario el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, poniendo en valor proyectos que se financiarán como nuevas humanizaciones, la escultura de Iago Aspas o la adquisición de viviendas vacías para destinarlas al mercado del alquiler, entre otras cuestiones. Tras el pleno, el alcalde vigués, Abel Caballero, arremetió contra la oposición por votar en contra del expediente. «Están tan politizados que lo único en lo que piensan es en perjudicar a la ciudad, creen que así y evitando todas las obras les va a ir mejor a ellos», indicó Caballero.

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Por parte del PP de Vigo, su presidenta, Luisa Sánchez, lamentó que el gobierno local «desaprovechase otra ocasión para cambiar el rumbo de la acción municipal», recordando que su formación planteó la incorporación a las cuentas de este año de 72 millones, de los cuales 60 pretendían resolver el problema de la vivienda.