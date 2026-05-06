La UVigo elige a su líder para los próximos seis años: Belén Rubio, Carmen García Mateo o Jacobo Porteiro

Todo listo en la Universidad de Vigo para elegir al séptimo ocupante del Rectorado. Un total de 21.226 trabajadores y estudiantes de los tres campus están llamados este miércoles a las urnas, que permanecerán abiertas desde las 10 hasta las 18 horas.

Por primera vez, está en juego un gobierno para los próximos seis años, ya que la LOSU establece un único mandato y más amplio. Y la comunidad universitaria deberá decantarse entre el proyecto de Belén Rubio, la actual vicerrectora de Investigación, que defiende una universidad de las personas, más conectada con su entorno y con mayor presencia internacional; el abanderado por Carmen García Mateo, que quiere modernizar la institución y dirigirla con solvencia frente a la improvisación y los parches; y la propuesta de Jacobo Porteiro para "Re-Imaxinar" la UVigo actualizando y agilizando la gestión diaria, apostando por la excelencia y reactivando la vida en los campus.

Los candidatos dan por hecha una segunda vuelta, que tendría lugar el próximo viernes 15, ya que necesitan más del 50% de las papeletas para poder ser proclamados ganadores. Y los tres confían en estar entre los dos más votados para seguir adelante, por lo que hasta ahora no han querido avanzar ningún tipo de pacto.

A lo largo de la historia de la UVigo, nunca ha sido necesaria una segunda vuelta. El Rectorado casi siempre se ha disputado entre dos candidaturas, excepto en las elecciones de 2014 y 2022, cuando Salustiano Mato y Manuel Reigosa concurrieron en solitario, y en las de 1998. Ese año, José Antonio Rodríguez Vázquez aspiraba a revalidar el cargo frente a Eusebio Corbacho y Domingo Docampo, que logró alzarse con la mayoría absoluta al primer intento.

También es la segunda vez en la trayectoria de la institución que hay presencia femenina entre los candidatos desde 1994, cuando Margarita Estévez perdió en las urnas frente a Rodríguez Vázquez. Así que Carmen García Mateo o Belén Rubio pueden convertirse en la primera rectora de la UVigo y en la segunda de una universidad gallega tras Rosa Crujeiras, que ganó los recientes comicios en la USC.

La incógnita de la participación

Otra de las incógnitas de las elecciones de este año es la participación. En 2022 cayó hasta un 12% ya que Reigosa lideraba la única candidatura. Y aún así no fue la más baja. En los comicios de 2014, que ganó Mato en solitario, solo votaron el 8,6% de los censados.

Además, el interés de los estudiantes en estos comicios es tradicionalmente escaso a pesar de constituir el colectivo mayoritario. Y hace cuatro años su participación se quedó en un pobre 4,75%.

En total, son 18.253 alumnos los que pueden elegir al próximo rector o rectora de la UVigo. Su voto ponderado supone el 25% del resultado final. En el caso de los profesores con plaza permanente (PDI-A), cuyo peso es del 51%, las personas con derecho a voto son 990; y, en el del resto de personal docente e investigador (PDI-B), con un porcentaje del 9%, suman 1.217. A todos ellos se añaden los 766 integrantes del colectivo PTXAS (Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios), a los que corresponde una ponderación del 15%.

Las urnas se repartirán en 27 mesas instaladas en centros de los tres campus y los electores podrán identificarse con su DNI, pasaporte o carné de conducir.

La comunidad universitaria también elige a sus representantes en el Claustro, el máximo órgano de control y participación de la Universidad. El censo se reduce a un total de 20.603 alumnos y trabajadores ya que no pueden votar los estudiantes sénior del Programa de Mayores.

La movilización de los estudiantes ha aumentado respecto a las elecciones de 2022 (ellos votan a sus representantes en el Claustro cada dos años por la mayor movilidad del colectivo) y solo dejarán vacantes cuatro plazas de las que les corresponden. Aún así, tres centros se quedarán sin representante -Ciencias de Ourense, Diseño en Pontevedra, y Minas y Energía en Vigo- y en otros ocho no será necesario votar porque se presentan tantos candidatos o menos que plazas disponibles.

Tampoco serán necesarias las elecciones en el sector del PDI-A en ocho centros repartidos por los tres campus.

Los resultados del recuento de votos podrán seguirse en tiempo real a través de la web habilitada por la propia UVigo, que también avanzará datos de participación a las 13 y a las 18 horas.

Encuesta en FARO

Desde este lunes, FARO mantiene activa en su web una encuesta para conocer la opinión de los lectores sobre el ganador de las elecciones. Se registraron más de 3.000 votos hasta la tarde del martes y un 48% se decantaron por Jacobo Porteiro (ConSenso), mientras que Carmen García Mateo (Nós Universidade) sumaba el 31% y Belén Rubio (H2040), el 21%.

Entre los participantes que indicaron su edad, Porteiro es el favorito para los menores de 25 años (55%) y los que tienen entre 25 y 34 (62%). Carmen García Mateo obtiene los mayores porcentajes en la franja 45-54 (39%) y mayores de 64 años (36%). Y Belén Rubio suma un 38% de los votos emitidos por los usuarios de entre 35 y 44 años y un 32% de los que tienen entre 45 y 54.