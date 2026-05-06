Elecciones en la UVigo: Rubio y García Mateo votarán a primera hora y Porteiro, que será interventor, al cierre de su mesa

Las candidatas Belén Rubio y Carmen García Mateo depositarán su voto en Ciencias del Mar y Telecomunicaciones este miércoles a primera hora, mientras que Jacobo Porteiro, que actuará como interventor durante la jornada, lo hará al cierre de su mesa en Industriales.

La candidata de H2040 será la primera en acudir a la cita con las urnas tras su apertura a las 10 de la mañana.Y a la misma hora lo harán los miembros de su equipo que aspiran a ser vicerrectores de Pontevedra y Ourense, Sara Domínguez y Javier Rodríguez Rajo. Tras el cierre, Belén Rubio y todo su grupo seguirán el recuento desde el local asignado en el edificio Egeria.

Carmen García Mateo votará a las 11 en Teleco y los candidatos de Nós Universidade en Pontevedra y Ourense, Marián Fernández y Montserrat Cruz, tienen previsto hacerlo a las 18 horas. La catedrática comparecerá en Económicas cuando ya se conozcan los resultados.

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Por su parte, Jacobo Porteiro pasará toda la jornada electoral en Industriales como interventor. Una función que desempeñarán todos los miembros de su lista para estar cerca de la comunidad universitaria. Por lo tanto, depositará su papeleta al cierre de la mesa antes de reunirse con todo el equipo en el Edificio Miralles.