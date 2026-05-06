Los dueños de fincas del Ofimático, en Vigo, podrán participar en su desarrollo

La Xunta de Galicia ofrece a los propietarios de parcelas afectados por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), como el del Ofimático —donde se prevén más de 2.000 viviendas, prácticamente todas con carácter de protección permanente— participar en el desarrollo de estos ámbitos, lo que supondría rechazar las expropiaciones.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, puso en valor el desarrollo de los PIA, de los que siete cuentan ya con aprobación inicial y suponen un proyecto común de ciudad que permitirá su crecimiento «garantizando máis vivenda protexida».

La Xunta abrirá un plazo para que los propietarios de parcelas presenten sus solicitudes si así lo desean para participar en el desarrollo del ámbito. Los propietarios (que deben acreditar su titularidad antes de la fecha de aprobación de la delimitación del PIA) podrán hacerlo individualmente o agruparse para presentar propuestas y deberán asumir los gastos de urbanización que correspondan, destinar la edificabilidad a la construcción de vivienda, solicitar la licencia urbanística e iniciar las obras en el plazo que se fije en la resolución. La formalización se realizará a través de un convenio.

Allegue relató todos los pasos que ha dado la Xunta a través de la Estratexia Galega de Solo Residencial, por la que tomó la iniciativa de desarrollar ámbitos que, «en moitos casos, levaban décadas sen desenvolver por parte da iniciativa privada». Informa la administración autonómica que se trata en todos los casos de ámbitos ya proyectados en los respectivos planeamientos municipales y cuyo desarrollo la Xunta costeará con el objetivo final de facilitar «máis vivenda protexida en zonas onde existe unha forte demanda».