Cucarachas en la cara, en la cocina y en la bañera en el Barrio das Flores, en Vigo: «Es insufrible»

Cucarachas en la cocina, en la cama, en la bañera… y hasta en la cara. Vecinos del Barrio das Flores, en Teis, están hartos de tener que convivir con estos insectos, que también se dejan ver por las calles. Lo hacen desde hace años y no encuentran la manera de deshacerse de ellas. Algunos han contratado a empresas especializadas en fumigación de plagas, pero no ha servido para despedirlas. Han acudido al Concello en numerosas ocasiones: les asegura que han puesto en marcha soluciones, pero lamentan que no funcionan. Desesperados, vuelven a reclamar a la administración municipal que actúe con más contundencia.

«Esto es asquerosísimo. Todos los días te levantas de la cama y te encuentras en la cocina a cinco, 10 o 20 cucarachas. Incluso las cuento, ya me lo tomo a cachondeo. Suelen aparecerme en la cocina y en el cuarto de baño, pero ya he visto alguna en la habitación», explica Maica, vecina del Barrio das Flores. Se fue a vivir a la casa de sus padres hace tres años a esta zona de la ciudad y asegura que ellos ya sufrían este problema antes. «Lavo los suelos con unos líquidos para bichos. A base de eso, se van espantando un poco, pero no del todo. Al estar mi padre en casa, que es mayor, no puedo llamar a una empresa de fumigación», explica.

Insectos recogidos en una vivienda del Barrio das Flores. / Cedida

Maica ha pedido al Concello que solucione este problema. «Me dicen todos los años lo mismo: que no hay cucarachas en las alcantarillas», comenta. Añade que «toda la barriada» sufre este problema, por lo que, en su opinión, la solución no puede ser individual. Lo mismo opina Inma, otra vecina de este barrio de Teis. «Llegué a finales de 2022 y, en la primavera de 2023, ya empecé a ver cucarachas. Hablé con otros vecinos y me comentaron que convivían con ellas desde hacía muchos años. Todos los años pongo mi queja al Concello para que venga a desinsectar. Algún año, me responde; otro, no», señala.

Cuenta que, esta misma semana, acudió personal del Ayuntamiento a analizar la situación. La Concejalía de Medioambiente le dijo que habían levantado el alcantarillado y que no había ningún indicio de plaga, «sino que veían las cucarachas que normalmente hay». «Entonces, por un lado, está el Concello, que me dice que el problema no es suyo y que las cucarachas se acomodaron en las viviendas. Otro vecino asegura que vio esta semana a personas fumigando y las tapas de las alcantarillas levantadas. Inma comenta que, sin embargo, una empresa especializada le ha dicho que el problema viene de fuera y que no solo se debe revisar el alcantarillado, sino también los huecos de las aceras.

«Están en las campanas extractoras y en el falso techo»

Manuel es otro vecino afectado por las cucarachas. «Llevamos un montón de años así. Es una plaga inmensa. Las vemos por la calle, en las escaleras del edificio, dentro de las casas… Me imagino que habrán hecho ya sus nidos y, ahora, es completamente insufrible», traslada. Asegura que habló con el Concello y que le contó que ya había adoptado las medidas necesarias y que no puede hacer más. «Nos instan a que nosotros nos gastemos nuestro dinero fumigando en nuestros domicilios. Yo contraté a una empresa de fumigación, pero no se solucionó. Están en las campanas extractoras, en el falso techo, en las bañeras, en el suelo, en la cama… Es una auténtica pasada», añade.

Manuel, al igual que otros vecinos, considera que el Ayuntamiento se debe tomar más en serio este problema. «Si no fumigan bien, las cucarachas van a seguir subiendo a las viviendas: se ven por las calles. Yo tengo todo tapado en casa con plástico para que no entren. La mayor parte de las familias que vivimos aquí somos gente joven con hijos: los niños van descalzos y las pisan. O te las encuentras metidas en un zapato, en la campana extractora, en las bañeras… He echado ya veneno y he probado ya de todo, pero no se van», lamenta.

Respuesta del Concello

El Concello, preguntado por FARO, asegura que ha hablado con los vecinos personalmente de esta cuestión e insiste en que se trata de un «problema de privados». «Hay una campaña de refuerzo de desinfección, pero es un problema particular de ellos y se deben poner de acuerdo para solucionarlo. El Concello ahí no puede actuar. La labor municipal en la vía pública se hace en toda la ciudad y se reforzó en esta zona», aseguran desde la entidad local.