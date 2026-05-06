Castrelos tendrá cine al aire libre en junio y julio con películas familiares y comedias

Vigo acogerá un nuevo ciclo de cine de verano al aire libre en los jardines del Pazo de Castrelos, en el mismo espacio situado frente al edificio principal donde ya se celebró el año pasado. El programa, impulsado por el Concello, contará con seis proyecciones repartidas en dos fines de semana de junio y uno de julio.

Las sesiones tendrán lugar los días 19, 20, 26 y 27 de junio, así como el 3 y 4 de julio. Para esta edición, el alcalde, Abel Caballero, aseguró que ya están seleccionadas seis películas: Buffalo Kids, Odio el verano, Padre no hay más que uno 4, Sonic 3: La película, Amigos imaginarios y Rondallas.

El Concello repetirá una propuesta que tuvo una gran acogida el pasado verano en un enclave privilegiado de la ciudad. El objetivo de consolidar el cine nocturno en Castrelos como una de las citas culturales destacadas de la programación estival en la ciudad.