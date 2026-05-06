Dos cierres en 2026 y solo 1,63 librerías por cada 10.000 vigueses: el sector del libro acusa falta de apoyos

Cambio en los hábitos de consumo y las «crecientes» trabas burocráticas fueron las razones que lleva a los dueños de la librería Sacapuntas a cerrar su verja para siempre una vez concluya este curso escolar, es decir a finales de junio. Ubicada en la calle Pi i Margall, no ha podido superar la «precariedad» que asola al sector en los últimos años.

¿Qué está detrás? Pocas ayudas de las administraciones al comercio local, la irrupción del libro digital y, sobre todo, las plataformas de compra online. «Directamente puedes comprar un libro, leerlo y devolverlo. Así de fácil. Eso en un negocio como el nuestro es impensable. Hay mil motivos por los que el sector de las librería no está bien, una es esta y otra la falta de apoyo al comercio de proximidad», valora Elena Filgueira, de la librería Vigo de Papel.

El cartel de cierre en la puerta del local / Alba Villar

El cierre de Sacapuntas tiene un antecedente bastante reciente. Se trata de una librería histórica de O Calvario, que cerró el pasado mes de marzo tras cuatro décadas formando parte de la oferta cultural del barrio: la librería Jenaro. A estos dos ceses se le suma Lasal Books, la librería del MARCO en 2025; la librería Vigo, en 2023; en otro municipio del área viguesa cerró también la librería Iris tras 40 años de recorrido... Lo cierto es que en la ciudad de Vigo son cerca de medio centenar las librerías en activo, muchas de ellas conjugando también los servicios de papelería o paquetería.

Con casi 300.000 habitantes, la ciudad viguesa apenas dispone de 1,63 librerías por cada 10.000 vecinos, muy lejos por ejemplo de la tasa de bares, que al haber 1.527 establecimientos, equivale a casi 53 cafeterías por cada 10.000 vigueses. «No hay relevo, no hay apoyos, si no sales en redes o vendes por la web ya no llegas al público. Y renovarse exige muchas horas, echar muchas horas en el negocio», amplía Filgueira.

Libros de texto y E-Dixgal

Por su parte, Xurxo Patiño, de la librería Librouro, señala que muchos de estos comercios vivían y subsistían de su proximidad a centros educativos. Con la llegada de E-Dixgal o programas de préstamos de libros de texto, estas necesidades han disminuido. «Los libros de texto dependen de la librería del barrio y sin ello se ha ido terminando con el sector. Y lo mismo si hablamos de las editoriales; ahora con el libro digital en las aulas solo se puede acceder a contenido de 4 editoriales. Antes había una veintena para elegir, resta recursos y coarta también la libertad de cátedra», lamenta Patiño.

Reconoce que, en sí mismo, el libro digital «no es el problema» sino animar a la compra de libros en librerías.