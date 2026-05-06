Los candidatos al Rectorado llaman a la participación en los tres campus para decidir qué «rumbo» toma la UVigo
Arranca la jornada electoral en la UVigo: Belén Rubio y Carmen García Mateo ya han votado y Jacobo Porteiro lo hará al cierre de su mesa, donde ejerce como interventor
Los tres candidatos al Rectorado de la UVigo se muestran tranquilos en las horas iniciales de la jornada electoral y confían en que la participación sea elevada. Belén Rubio (H2040) fue la primera en ejercer su voto en el edificio de Ciencias Experimentales antes de volver a su despacho en el Vicerrectorado de Investigación. Jacobo Porteiro (ConSenso) estaba presente en la mesa de Industriales desde su apertura porque ejercerá como interventor, a igual que todos los miembros de su equipo. Y Carmen García Mateo (Nós Universidade) acudió entre clase y clase a depositar su papeleta en Telecomunicaciones.
Belén Rubio acudió a votar acompañada del rector Manuel Reigosa, al que espera sustituir durante los próximos seis años. «A verdade é que penso que pode pasar calquera cousa, pero estou preparada para todo. Estou tranquila, dormín estupendamente e o que teña que ser será. E será bo para Universidade porque todos somos bos equipos e loitamos por ter unha UVigo de futuro e moito mellor», aseguraba.
Respecto a la participación, dijo tener buenas sensaciones porque el parking del centro estaba «cheísimo» a primera hora y el buen tiempo «anima á xente» a votar. Reconoció que les ha costado mucho llegar a los estudiantes, un colectivo tradicionalmente desinteresado por este proceso, y que por eso decidieron cerrar la campaña en la residencia del campus. «Fixemos varias convocatorias nos tres campus con moi pouquiña afluencia. Estivemos na residencia porque non conseguíamos chegar a eles para contarlles o noso programa. Tamén fixemos o noso traballo a través das redes. Espero que a participación sexa moi alta porque foi a primeira vez que foron conscientes de que teñen voz e de que poden exercer o voto e facer súa a universidde na dirección que eles queiran», expresó.
La candidata de H2040 seguirá el resto del día trabajando en el Vicerrectorado de Investigación antes de reunirse ya por la tarde con su equipo en el edificio Egeria para seguir los resultados: «Teño moito que facer, correos atrasados, na vicerreitoría sempre hai traballo. Creo que é o mellor que podo facer, traballar. Ademais teño que limpar o despacho porque pase o que pase non vou seguir alí e aproveitarei para despexalo».
Por su parte, Jacobo Porteiro se mostraba «moi contento» por el ambiente en Industriales, donde se registraban colas para votar a primera hora. «Teño moitas expectativas, moita ilusión e tamén certa ledicia por estar por fin no momento en que a comunidade ten que falar e escoller entre os diferentes proxectos que presentamos. Foi unha campaña moi constructiva, tivemos moitas oportunidades de intercambiar as nosas diferentes propostas coa comunidade, a sociedade estivo moi implicada, o cal é moi bo síntoma, e tamén tivemos a atención dos medios. Por tanto, moi ilusionado de que hoxe a Universidade tomará un novo rumbo, se cadra haberá unha segunda volta, pero moi contento pola participación que estou a ver, e certos nervos polo resultado», comentaba.
El líder de ConSenso también animó a profesores y estudiantes a que acudan a sus centros a votar: «Teñen a oportunidade de elixir o rumbo da Universidade. Temos que facerlles un chamamento para que se animen e a súa voz sexa escoitada. No caso do estudantado, teñen moitísimo peso, temos que escoitalos e para iso teñen que manifestar a súa preferencia».
Porteiro no votará hasta las seis de la tarde, cuando se cierren las urnas, porque es interventor en la mesa de Industriales, función que ejercerán todos los miembros de la candidatura en sus diferentes centros. «Queríamos estar acompañando aos nosos compañeiros das mesas electorais, estar presentes no proceso, e a figura axeitada é identificarse como interventor para que non houbese distorsión e todo tivese unha normalidade e unha seguridade xurídica».
Carmen García Mateo acudió a votar tras finalizar una de las clases que hoy impartirá en Telecomunicaciones y acompañada de la directora del centro, Rebeca Díaz. De hecho, mañana tiene examen y, pase lo que pase hoy en las urnas, le tocará corregir. «Levamos moito tempo preparándonos para este día. É un día de ledicia, o traballo está feito e agora esperemos que a comunidade universitaria confíe en nós», comentaba tras depositar su voto.
La cabeza de lista de Nós Universidade destacaba la afluencia de estudiantes, que hacían cola en ese momento, y animaba a toda la comunidad a participar en el proceso para elegir a la próxima rectora o rector de la institución y a los miembros del Claustro.
«Afrontamos o día con moita tranquilidade, con moita serenidade e, por suposto, aceptando o resultado sexa o que sexa. E o que sempre dicimos, agradecendo o traballo de todo o equipo e de toda a xente que hai ano e pico confiou neste proxecto que hoxe referndamos», añadía antes de regresar al aula.
