El BNG pide una comisión de seguimiento de las obras municipales por los retrasos que se repiten en Vigo

El BNG de Vigo ha reclamado la creación de una Comisión de Seguimiento de las Obras del Concello ante lo que considera una «absoluta falla de supervisión» del gobierno municipal sobre los trabajos en marcha en la ciudad. La formación nacionalista denuncia que los retrasos reiterados, la falta de avances y el incumplimiento de las condiciones de ejecución están generando un creciente malestar entre la vecindad.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, aseguró que no se trata de episodios aislados, sino de una situación extendida en distintos puntos de Vigo. «Vemos obras nas que pasan semanas e meses sen avances con importantes prexuízos para a veciñanza, farta de presentar queixas que ninguén atende», lamentó.

Para el BNG, esa realidad evidencia la necesidad de crear un órgano municipal específico que permita supervisar, fiscalizar e inspeccionar el desarrollo de unas actuaciones que, recuerda, se financian con dinero público y deben ejecutarse conforme a los plazos y condiciones fijados en los contratos.

Bouzas como ejemplo del problema

La formación puso como ejemplo la humanización de la rúa do Pazo, en el casco histórico de Bouzas, donde, según advirtió, la situación de insolvencia de la empresa adjudicataria amenaza con dejar ese espacio público paralizado durante un tiempo indefinido. El Bloque recuerda que la obra fue contratada el 2 de mayo de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro meses, pero que, transcurrido ya un año, sigue sin finalizar.

Para los nacionalistas, este caso ilustra de forma clara el problema de fondo: la ausencia de un control político y técnico eficaz sobre unas obras que alteran la vida diaria de barrios enteros y que, en demasiadas ocasiones, se eternizan sin explicaciones convincentes.

Por ello, el BNG pide que la futura Comisión Municipal de Seguimiento de las Obras cuente con representantes de todos los grupos políticos, del movimiento vecinal y de las organizaciones sindicales. «É necesario supervisar, fiscalizar e inspeccionar o desenvolvemento de obras que son financiadas cos cartos de todas e de todos, para garantir que os proxectos se executan como é debido e nos prazos fixados», defendió Igrexas.

Información detallada y posibles sanciones

Además de la creación de ese órgano, el Bloque solicitará a la concejalía de Fomento que informe «de maneira detallada» sobre las incidencias detectadas en todas las obras actualmente en marcha en la ciudad, así como sobre los incumplimientos de plazos y sus causas.

La formación quiere saber también si el Concello está imponiendo sanciones o reclamando indemnizaciones a las empresas adjudicatarias en aquellos casos en los que no se estén cumpliendo los contratos. El objetivo, sostienen, es evitar que la falta de control y de respuesta convierta cada actuación en una fuente de molestias prolongadas sin consecuencias para las responsables.

Igrexas apeló a no repetir situaciones como la vivida en la humanización de la rúa Aragón, que se prolongó durante 12 años y en seis fases distintas para completar apenas un kilómetro de calle. «A veciñanza non pode seguir sendo torturada con obras que non se sabe cando rematan», advirtió.

El portavoz nacionalista citó también como ejemplos recientes las actuaciones de Teixugueiras, en Navia, o de la Avenida de Martínez Garrido, donde el BNG aprecia igualmente un impacto importante sobre la movilidad y la vida cotidiana de los residentes.