In memoriam
Y ahora que Seila es canción...
La cantante y compositora viguesa Seila Esencia fue hallada muerta este martes tras semanas desaparecida
Wöyza
«Mami, te quiero, tengo ganas de verte y ganas de conocer a tu crío, cariño, espero que estés bien, quiero pegarte un achuchón, te quiero mucho, cariño!». Aquí, sin saber muy bien por qué no puedo parar de escuchar tu último audio de WhatsApp, tu voz en bucle, regalándome unos «te quiero» salvajes, unos «te quiero» de corazón de poeta, unos «te quiero» de quien experimenta sabor y textura de los «te quiero» en cientos de melodías, en miles de vidas, en millones de partículas. El «te quiero» de la que canta con el corazón a pedazos, que duele, como los tuyos hoy.
Genuina, auténtica y brillante. ¡Seilaesencia, pasen y vean, a la auténtica reina de Teis, a la mismísima queen del rap vigués! Mi amiga, una gran artista y compositora, de corazón especialmente blando para este mundo tan hostil.
Compartimos una época de viajes, conciertos, bodas, ruinas, gatos, divorcios, fiestas, noches, funk, rap, blues... ahora que ella es canción, ahora que es todo como ella quería, nadie pondrá en duda que es una verdadera Rockstar.
Prometió morir joven, y lo cumplió, aunque sospecho que apreciaba bastante la vida, porque esos «te quiero» no eran palabras vacías, nunca. Ella luchó, creó, plantó, cuidó, se enfangó, resurgió, lloró... reímos a carcajadas hasta mearnos por las esquinas... AMÓ y fue, y ES muy AMADA.
Por eso, hoy, en lo que parece una despedida, estaremos quienes la amamos y, Seila, anidarás aquí en nosotras, amigas, amigos, en tu barrio, en Rosa, tu mamá, tu familia, en tu hermano Frans, en tus compis, en tus socias/os, tu crew, tus bandas, en tus amores y desamores, en tus fans, tus viejitos, tus animaliños y en todas las personas que has inspirado. Cariño, mi amor, te quiero. Hoy hay un angelito travieso más en el paraíso.
Siempre serás mi macarra sentimental.
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