Adif busca blindar la viabilidad del AVE directo a Vigo con un segundo análisis hidrogeológico

La maraña burocrática necesaria para la construcción de la línea de alta velocidad directa entre Vigo y Ourense por Cerdedo suma un nuevo elemento. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de licitar este miércoles un contrato con un presupuesto cercano a los 400.000 euros con el que busca blindar la viabilidad del futuro tramo de 53,7 kilómetros al contemplar un segundo estudio hidrogeológico que permita dar seguimiento al realizado entre 2019 y 2024.

Este paso no supone, en ningún caso, interferir en el contrato que está en ejecución desde el pasado mes de septiembre para elaborar el estudio informativo complementario imprescindible para obtener la declaración de impacto ambiental del trazado, que si nada se tuerce estará listo a principios del año que viene para salir a exposición pública y estar en disposición de que el aval del Ministerio de Transición Ecológica llegue en el tercer trimestre, lo que posibilitaría arrancar a continuación con la redacción de los proyectos constructivos.

La previsión de construir hasta ocho túneles con una longitud aproximada de 43,2 kilómetros (un 80% del corredor) implica un mayor riesgo de afecciones a los acuíferos del entorno de la línea ferroviaria. Por ello, tal y como recoge Adif en los pliegos de este segundo estudio hidrogeológico, «la experiencia acumulada en la tramitación de nuevas líneas ferroviarias permite asegurar que el seguimiento de la zona potencialmente afectada debe extenderse hasta los primeros años de la puesta en servicio de la línea, trabajos que serán simultáneos a la tramitación ambiental y otros previos».

La documentación oficial publicada por Adif corrobora, por tanto, las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de hace un mes en las que salía al paso de una controversia generada a raíz de una respuesta del Gobierno a los senadores del PP en la que se indicaba que el nuevo estudio hidrogeológico alargaría los plazos del examen ambiental. El regidor defendió entonces que «todo iba en tiempo y forma».

Inversiones

Por otro lado, Adif acaba de hacer públicas sus previsiones de contratación para el presente ejercicio, con hasta cuatro proyectos llamados a mejorar las infraestructuras ferroviarias en Vigo que suman una inversión superior a los 90 millones. La más cuantiosa, de 50,6 millones, es la que corresponde a las obras de impermeabilización del túnel de As Maceiras, el del acceso a la ciudad. El objetivo es licitar los trabajos en el tercer trimestre de este ejercicio y conseguir, de esta manera, dar una solución a los problemas de goteras y filtraciones de agua que sufre la estructura pese a que se inauguró hace relativamente poco, en 2015. Los trabajos arrancarían previsiblemente en 2027.

Además del túnel de As Maceiras, el administrador ferroviario contempla también sacar a concurso otras tres actuaciones claves para mejorar la movilidad de los vigueses. Por 17,7 millones, se prevé licitar en el último trimestre la obra de renovación integral de la línea aérea de contacto en el tramo entre Vigo y Guillarei del corredor del Miño. Mientras, se destinarán otros 12 millones al mantenimiento de las instalaciones de energía del Eje Atlántico y 10 millones a la conservación de los túneles de esta misma línea.