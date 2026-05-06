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Acusan a la Xunta de eludir responsabilidades tras 15 años sin actuar en el centro de día Atalaia de Teis

Carmela González (BNG) reclama el cambio inmediato de las ventanas del equipamiento y rechaza la solución propuesta por la Consellería por considerarla insuficiente y «ridícula»

Carmela González, hoy en el Parlamento Galego.

Carmela González, hoy en el Parlamento Galego. / FDV

R. V.

El BNG ha acusado a la Consellería de Política Social de «botar balóns fóra» ante el deterioro que arrastra desde hace años el centro de día Atalaia de Teis, después de que la Xunta rechazase asumir una intervención de fondo en el edificio alegando que las instalaciones son propiedad del Concello de Vigo. La diputada nacionalista por Vigo, Carmela González, llevó este martes la cuestión al Parlamento gallego y exigió una actuación urgente para evitar que, otro invierno más, el frío y la lluvia entren en el centro.

Durante su intervención, González recordó que las trabajadoras del equipamiento llevan más de 15 años trasladando esta situación a la Xunta y reclamando la sustitución de las ventanas. La parlamentaria sostuvo que el Gobierno gallego no puede escudarse en la titularidad municipal del inmueble para no actuar.

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«Non é certo que teña que facelo o Concello», replicó a la conselleira Fabiola García, al recordar que existe un convenio de cesión que permite a la Xunta acometer actuaciones en dependencias municipales y compensarlas después. La diputada añadió además que la propia Administración autonómica ya intervino en su día sobre esas mismas ventanas, lo que, a su juicio, desmonta el argumento esgrimido por Política Social. «Se a vostede lle preocupa realmente a situación, pode facelo mañá mesmo, e dicir que non, é mentir», afirmó.

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