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Vigo volverá a tener 12 playas con bandera azul, manteniéndose sin ella una tercera parte de su arenal más popular

Solo Sanxenxo cuenta con más distinciones concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor

Imagen de la playa de Samil, en el tramo de Argazada.

Imagen de la playa de Samil, en el tramo de Argazada. / Alba Villar

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Vigo volverá a presumir el próximo verano de una docena de banderas azules en sus playas, manteniéndose como el segundo ayuntamiento de España con más distinciones concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que acaba de hacer público este martes el listado de arenales en el que podrán ondear las enseñas. En el caso de Vigo, no hay cambios con relación a los reconocimientos que tuvo el año pasado y que suponían, por primera vez desde 2019, que una tercera parte de la playa de Samil se quedase sin bandera azul, conservándola únicamente la parte correspondiente al arenal de Argazada, en la zona en la que se estrenó en septiembre el nuevo paseo retranqueado.

La exclusión de buena parte de Samil generó en 2025 una importante bronca política, al achacar el Concello de Vigo el resultado a la Xunta por el procedimiento seguido para realizar las analíticas que miden la calidad del agua en el tramo más próximo a la desembocadura del Lagares, argumentos que no convencieron ni al Gobierno gallego ni al PP de Vigo, que el pasado mes de febrero acusaban al gobierno local de Abel Caballero de dejadez de funciones para que Samil recuperase la bandera azul.

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Banderas azules en Samil. / Hugo Barreiro

El listado de Adeac ha resuelto finalmente las dudas y esto conllevará que las playas viguesas distinguidas sean las mismas. Además de Argazada, están incluidas A Fontaíña, A Punta, Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Vao, Santa Baia, Tombo do Gato, Rodas (Islas Cíes) y O Mende, que se incorporó a estos reconocimientos el año pasado y que ha conservado su posición.

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