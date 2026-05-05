Vigo se erige como la capital, también académica, del arte urbano: «No nace de forma espontánea»

Hay un hilo —o trazo— que conecta los primeros grafitis en muros durante los años 80 a las medianeras del «Vigo, cidade de cor». En la última década la ciudad se ha consolidado como «capital del arte urbano» en Galicia, siéndolo ahora también en la parte académica gracias a Alberto Santos. «Faltaba la parte que lo legitima», explica el profesor y divulgador que ha dedicado su (casi finalizada) tesis doctoral a este fenómeno.

Este sábado tendrá lugar la primera edición de las «Jornadas nuevas realidades de la Gráfica Urbana», un encuentro entre artistas, aficionados y divulgadores sobre una expresión artística que ha ido mutando. La cita tendrá lugar en el Espacio Colectivo Track (Teófilo Llorente, 47) en doble sesión y aún cuenta con entradas a la venta, cuya recaudación se destinará a sufragar la intervención de los ponentes. Contará con la participación de la doctora de Bellas Artes de la UVigo, Lucía Romaní, el hermano del pionero en el grafiti español «Muelle», Fernando Argüello, o el colectivo SOS Murals de la Escuela de Ingeniería de Minas viguesa.

Programa de las Jornadas de Nuevas Realidades de la Gráfica Urbana de este sábado en Vigo / FdV

Santos busca mostrar las dinámicas de este tipo de arte. De cómo se pasó de unos lienzos horizontales «más accesibles» como los muros a lo vertical, con más presupuesto y vinculados a iniciativas de mayor envergadura. Es por ello que en su mural en Torrecedeira para el programa del Concello de Vigo optó por dejar la franja inferior «libre» para que el resto de creadores pudieran dejar su firma. La jornada ya ha sido un éxito antes de empezar levantando una gran expectación en todo el mundillo, con el aplauso de Antonio Carmona de Ketama, miembros de 7 notas 7 colores o Dr. Hoffman.

Los restos que sobreviven

«Todos los grandes», celebra Santos sobre la acogida en redes que contrasta con un menor interés en la ciudad. Como ejemplo cita a de Nano 4814, artista que expuso en la Tate Modern de Londres, quien ha visto destrozada su intervención en Plaza de Portugal. A ello se suma la cultura de lo «efímero» que también se ha extendido y que está llevando a «olvidar un pasado reciente» que propició toda la escena actual. «No nace de forma espontánea», resumen.

El plato fuerte de las jornadas será Fernando Argüello, hermano del histórico «Muelle», que analizará la pegada de Juan Carlos en la ciudad. Hay documentados más de una veintena de firmas originales de un artista que apenas salió de su Madrid natal. «Hay ayuntamientos que si de repente les apareciese la R de registrado en una pared se volverían locos», explica, por querer tener también «su Muelle».

Ante esta presencia «no se trata de descubrir nada, sino de ordenar» y descubrir las motivaciones que le llevaron a venir a Vigo. Entre las joyas que se analizarán, el diario hora por hora de una de sus visitas. Juan Carlos Argüello Garzo está considerado el primer escritor en grafiti de la historia de España y muró en 1995 antes de cumplir los 30 años de edad.