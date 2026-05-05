Siete bandas de adolescentes de Vigo homenajearán a Extremoduro tocando sus canciones en un festival

Robe Iniesta es uno de esos artistas que trascienden a los tiempos y las modas. Es una apuesta segura decir que sus letras, casi poesía, seguirán siendo cantadas por generaciones. Este sábado siete bandas viguesas van a homenajear al artista interpretando sus canciones y las de Extremoduro. Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de los músicos tienen entre 15 y 20 años. Son Smoke Sellers, Ágape, Fuera de Onda, Betozzz, Diovo, Ëip Jäbit y Mordekai and The Rigby´s.

El evento, que se llamará «Rock Transgresivo», tendrá lugar en la biblioteca de Freixo a las 19.30 horas. Funcionará con un sistema de entrada a la inversa. Tras las actuaciones, el público asistente decidirá que aportación hacer.

Ian de Arce, miembro de Ágape, uno de los grupos participantes, explica que son todos fans de Extremoduro. Aunque no es muy común entre los más jóvenes, sí se sigue escuchando en la escena musical que ellos representan.

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En su caso lleva tres años con su banda y explica que ser músico hoy es muy distinto a serlo en aquellos tiempos de auge musical, cuando la Movida. Cree que la herencia que dejaron «es un privilegio». Sobre todo por la inquietud cultural que quedó: «Hay mucha gente joven dispuesta a hacer cosas y eso es una suerte».