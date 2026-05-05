Ropa de segunda mano y de autor y complementos en Vigo: regresa el Vintax Market

El centro comercial Plaza Elíptica de Vigo volverá a acoger el Vintax Market, un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. La cuarta edición se celebra el viernes 15 y el sábado 16 de mayo.

El plazo de inscripción está abierto. Pueden participar artistas, artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y todos los creativos que apuesten por moda y accesorios y productos sostenibles (pendientes, collares, anillos, bolsos, ropa, ecobags, velas, ilustraciones, obras de arte, etc.).

Su intención es dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización, la fabricación propia, la creatividad y el consumo consciente. El mercado comienza a las 12.00 h ambos días y cierra a las 20.30 h. Se celebra en la planta baja del centro comercial, con acceso directo por la calle Bolivia.

La organización, la misma que da vida al mercado de arte y creatividad Mona, subraya que el Vintax Market es «un espacio dedicado a la moda sostenible y circular para promover el consumo responsable y consciente». Invita a vecinos y visitantes a acudir para conocer el trabajo de los creadores locales.

Apoyo a iniciativas

En esta edición, al igual que ya se hizo en las tres anteriores, celebradas en junio, septiembre y diciembre de 2025, se destinará parte del dinero recaudado en las inscripciones a apoyar iniciativas «con un impacto positivo tanto para el planeta como para las personas directamente».

Para anotarse como expositor, basta con rellenar un formulario al que se accede desde la bío de la cuenta de Instagram del Vintax Market. La organización asegura que esta edición es una gran oportunidad para comprar artículos con alma y responsabilidad y descubrir el talento de los participantes.

El logotipo muestra un pantalón del revés con botas, una metáfora visual que refleja la esencia del proyecto y su enfoque en una forma de entender la moda más sostenible y consciente. Fue creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, organizadora del evento.