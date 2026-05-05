Restaurante Maruja Limón: el único local de Vigo entre los 15 mejores de Galicia según la lista Macarfi

Este año la Guía de restaurantes Macarfi incluye establecimientos de toda Galicia: un total de 231 en la selección dedicada a la comunidad. Entre estos locales, repartidos por todo el territorio, encontramos desde estrellas Michelin ya asentados hasta nuevos proyectos que empiezan a hacerse un nombre en el mundillo.

El aterrizaje de la guía en Galicia se escenificó hace unos días con su presentación en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, donde se explicó qué criterios sigue y cómo funciona el sistema para establecer cada ránking. La Guía Macarfi nació hace diez años de la mano del jubilado catalán Manuel Carrera Fisas, que utiliza el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizarla.

Un restaurante de Vigo en el top 15 gallego

Entre los elementos que evalúa la guía, priman tres factores: la comida, la decoración y el servicio. Con todo, la comida siempre prima sobre el resto. En Vigo, aunque muchos locales son excelentes en estas categorías, solo uno ha conseguido meterse entre los 15 mejor valorados de Galicia.

Hablamos de Maruja Limón, el restaurante del chef Rafa Centeno. Este local no para de acumular galardón tras galardón. El proyecto es uno de los gallegos veteranos con estrella Michelin. Hace poco más de un año iniciaba otra travesía con un segundo restaurante en la Ribeira Sacra donde cocina con sus dos hijos y que también ha logrado este reconocimiento. Para el local ubicado en Montero Ríos, el reconocimiento de la guía se suma a otros como los dos Soles Repsol y afianza su posición como un local de referencia en toda Galicia.

Bajo la categoría de «cocina de autor», la guía hace esta presentación del establecimiento vigués: «A pocos metros del paseo marítimo de Vigo, este restaurante galardonado transforma la cocina gallega en una propuesta moderna y sorprendente. En los dos menús degustación el producto local brilla con combinaciones inesperadas: desde merluza curada a la brasa hasta postre de maíz. La barra compartida permite ver de cerca la creatividad del chef Rafa Centeno. La música, siempre cuidadosamente seleccionada, acompaña el ritmo de cada plato. Su decoración combina madera y piedra, creando un ambiente cálido y minimalista que invita a relajarse. ¡Una experiencia 4D!».

Un ránking competitivo

Entre los locales más destacados de Galicia, solo seis superan el 9 sobre 10 y alcanzan puntuaciones casi perfectas. Además, todos cuentan con al menos una estrella Michelin. Entre los quince mejores, destaca lo repartidos que se encuentran los galardonados por toda la geografía gallega.

Culler de Pau (O Grove): 9,4 Retiro da Costiña (Santa Comba): 9,2 O'Pazo (Padrón): 9,1 Pepe Vieira (Raxó, Poio): 9,1 As Garzas (Malpica): 9,1 Nova Restaurante (Ourense): 9 Marmurio do Río (Allariz): 8,9 Casa Marcelo (Santiago de Compostela): 8,8 Terra (Fisterra): 8,8 Terreo Cocina Casual (A Coruña): 8,7 Maruja Limón (Vigo) 8,7 Ceibe (Ourense): 8,6 Casa Solla (Poio): 8,6 Simpar (Santiago de Compostela): 8,6 Loxe Mareiro (Carril): 8,6

Habrá que esperar a la lista del próximo año para ver si locales como Silabario o Morrofino logran entrar en este top.