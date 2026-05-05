Reorganización judicial por la pérdida de un juez instructor en Vigo

La publicación en el BOE esta misma semana de los últimos traslados de magistrados ha tenido un fuerte impacto en Vigo. Este martes no solo cesó Germán Serrano con motivo de su ascenso a la Sala Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras 17 años como juez decano (cargo que en la actualidad es el de presidente del Tribunal de Instancia) y más de dos décadas ejerciendo como juez laboral en la urbe olívica. También cesó una de las magistradas instructoras, Carmen García Campos, que se va a Madrid.

Debido a ello, el juez que ocupaba la plaza de refuerzo número 8 ha pasado ya esta misma mañana a encargarse de la que quedó vacante, la 7, y, por tanto, se ha perdido esa medida de apoyo. Es decir, desde este martes solo hay siete jueces instructores en Vigo, lo que obligará a reorganizar todo el trabajo y sobrecargará además de asuntos, en aproximadamente un 15% más, a estos siete magistrados y al nuevo de Violencia sobre la Mujer, el segundo de esta especialidad en la ciudad, que se incorporará a lo largo de este mes de mayo procedente de Ponteareas.

El Ministerio de Justicia ha incluido en un Real Decreto que está en tramitación la plaza 8 de Instrucción que eliminó en 2025 pese al clamor que hubo en Vigo. Pero todavía no se ha creado, motivo por lo que desde ayer y de forma temporal la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia solo tendrá siete jueces. No solo habrá que reorganizar las semanas de guardias de detenidos y las guardias de delitos leves inmediatos, sino que habrá que repartir los centenares de asuntos que llevaba el 8, entre los que hay macrocausas y otros procedimientos complejos.

Reparto

Los casos que se registraron desde el 1 de enero serán repartidos entre los siete jueces de esta sección y los incoados con anterioridad, hasta el 31 de diciembre, irán a la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, la que se creó como consecuencia de la polémica desaparición de la 8 de Instrucción. En cuanto al equipo de funcionarios que estaban asignados a la plaza 8 de refuerzo, todo apunta a que durante este período seguirán tramitando los asuntos que tenían encomendados, por lo que en este aspecto no habrá cambios.

«Si no llega pronto la plaza 8 el resto se van a sobrecargar», afirman las fuentes judiciales consultadas, que urgen que el Real Decreto del ministerio sea oficial cuanto antes.