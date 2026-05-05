Reorganización judicial por la pérdida de un juez instructor en Vigo
Vigo tiene desde este martes solo siete magistrados para investigar delitos, lo que derivará en una sobrecarga de trabajo para estas plazas
También hoy ha cesado Germán Serrano, que llevaba 17 años como juez decano, debido a su ascenso al TSXG
La publicación en el BOE esta misma semana de los últimos traslados de magistrados ha tenido un fuerte impacto en Vigo. Este martes no solo cesó Germán Serrano con motivo de su ascenso a la Sala Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras 17 años como juez decano (cargo que en la actualidad es el de presidente del Tribunal de Instancia) y más de dos décadas ejerciendo como juez laboral en la urbe olívica. También cesó una de las magistradas instructoras, Carmen García Campos, que se va a Madrid.
Debido a ello, el juez que ocupaba la plaza de refuerzo número 8 ha pasado ya esta misma mañana a encargarse de la que quedó vacante, la 7, y, por tanto, se ha perdido esa medida de apoyo. Es decir, desde este martes solo hay siete jueces instructores en Vigo, lo que obligará a reorganizar todo el trabajo y sobrecargará además de asuntos, en aproximadamente un 15% más, a estos siete magistrados y al nuevo de Violencia sobre la Mujer, el segundo de esta especialidad en la ciudad, que se incorporará a lo largo de este mes de mayo procedente de Ponteareas.
El Ministerio de Justicia ha incluido en un Real Decreto que está en tramitación la plaza 8 de Instrucción que eliminó en 2025 pese al clamor que hubo en Vigo. Pero todavía no se ha creado, motivo por lo que desde ayer y de forma temporal la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia solo tendrá siete jueces. No solo habrá que reorganizar las semanas de guardias de detenidos y las guardias de delitos leves inmediatos, sino que habrá que repartir los centenares de asuntos que llevaba el 8, entre los que hay macrocausas y otros procedimientos complejos.
Reparto
Los casos que se registraron desde el 1 de enero serán repartidos entre los siete jueces de esta sección y los incoados con anterioridad, hasta el 31 de diciembre, irán a la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, la que se creó como consecuencia de la polémica desaparición de la 8 de Instrucción. En cuanto al equipo de funcionarios que estaban asignados a la plaza 8 de refuerzo, todo apunta a que durante este período seguirán tramitando los asuntos que tenían encomendados, por lo que en este aspecto no habrá cambios.
«Si no llega pronto la plaza 8 el resto se van a sobrecargar», afirman las fuentes judiciales consultadas, que urgen que el Real Decreto del ministerio sea oficial cuanto antes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo