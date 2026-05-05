Récord de ocupación hotelera en un mes de abril en Vigo: casi un 70%

Vigo registró en abril un nivel de ocupación hotelera medio del 68,88%, el mejor dato histórico para este mes en la ciudad. La cifra supone un incremento del 26,7% respecto al mismo periodo del año pasado y consolida el crecimiento turístico de la ciudad, con la Navidad y las islas Cíes como grandes embajadoras. La Semana Santa, la Vig-Bay y el Celta-Oviedo contribuyeron a engordar las cifras.

El regidor destacó que se trata del «mejor abril de la historia en términos turísticos» y aseguró que Vigo «se convirtió en una ciudad intensamente turística». En cuanto al origen de los visitantes, el 12,8% procedieron del resto de Galicia; el 42%, del resto de España; y el 45% fueron turistas internacionales. Entre estos últimos, nuestro vecinos de Portugal ocupan el primer lugar, con casi un 29% del total.

También destaca la presencia de visitantes de Estados Unidos, que superan el 12%, así como de Alemania, con un 10%. Reino Unido aportó el 5,6% de los turistas internacionales en abril e Italia, el 5,5%, a los que se suman Francia, Países Bajos, Suiza, Austria y Bélgica.

Caballero afirmó que Vigo es «la primera ciudad turística de Galicia», por delante de Santiago y A Coruña, y criticó que la Xunta destine «cero euros» a la promoción de la urbe.