Los quirófanos del Chuvi cumplen dos meses con las tardes en mínimos y un saldo de unas mil cirugías perdidas

El Área Sanitaria de Vigo es, habitualmente, la gallega en la que las protestas y las huelgas tienen más impacto. También fue la primera en la que médicos decidieron renunciar a las horas extra que realizaban voluntariamente de tarde para acortar las listas de espera. La gran mayoría del colectivo de anestesistas inició esta medida el 9 de marzo. Y, sin ellos, no hay operaciones, ni otros actos como resonancias en las que es necesaria sedación. Esta semana cumplirán dos meses con esta medida de presión que supone la pérdida de alrededor de un millar de intervenciones.

No son los únicos que mantienen este pulso. Más tarde se sumaron los profesionales de otros servicios del Chuvi, como cirugía general y digestiva, neurocirugía, cirugía vascular, otorrinolaringología y rehabilitación —estos últimos no operan, pero hacen tratamientos— y de otros hospitales de Galicia. Cuando las iniciaron, los profesionales la presentaron como una medida «coherente» para no cubrir con horas extra la actividad que se estaba perdiendo por la mañana con la semana de huelga que convocan cada mes desde febrero para reclamar un estatuto marco propio.

Pero para los médicos no es solo una protesta a nivel nacional. Consideran que la Xunta, con las competencias en materia sanitaria transferidas, tiene mucho que decir en cuanto a la mejora de sus condiciones: subida de la hora de guardia, subida de la hora de peonada, igualación del precio de la hora de peonada —las oncológicas robóticas se pagan más—, mejora de los descansos entre guardias, subidas de pagas extraordinarias, devolución de días libres... Los miembros del comité de huelga negocian desde la semana pasada con la Consellería de Sanidade para retomar esta actividad que está afectando de forma notable a las listas de espera. Este lunes tampoco llegaron a un acuerdo y se reunirán de nuevo el miércoles, por lo que ya no será posible reiniciar las horas extra de tarde esta semana —se tienen que planificar con antelación para avisar a los pacientes—.

¿Y cuál es el impacto de este parón de tarde?

El Servizo Galego de Saúde no ofrece información concreta de las cirugías que realiza a través de la actividad autoconcertada o, como comúnmente se conoce entre los profesionales, "peonadas". Sin embargo, el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, señaló recientemente que se mueve entre el 18 y el 20% del total. Tomando como referencia la última memoria de actividad publicada —del año 2024—, en los meses de marzo y abril se realizaron un total de 5.609 cirugías programadas, por lo que entre 1.010 y 1.122 se habrían realizado en horas extra de tarde.

No se han suspendido todos los quirófanos de tarde. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha buscado otras vías que no son las peonadas para hacer algunos: los bloques con los que los profesionales mayores de 55 años exentos de guardia compensan las pérdidas de ingresos por estas últimas y los contratos temporales con horario deslizante de tarde a algunos médicos jóvenes. De los 92 anestesistas y 16 residentes, hay entre 10 y 12 en esta situación, según fuentes del servicio.

En la actividad ordinaria de mañana se operan los casos oncológicos y otros prioritarios. En las peonadas de tarde se aprovecha para sacar adelante las operaciones con una prioridad menor y que suelen ser también más cortas, por lo que profesionales consultados explican que suponen "mucho volumen". Por la tarde también se realizan algunas operaciones oncológicas, como algunas de cáncer de próstata con el Da Vinci. Para sacar el máximo partido al robot y reducir los tiempos de transición en quirófano, se programaban tres seguidas hasta las 19.30 horas. Esas prolongaciones no son ahora posibles. Advierten que también está afectando mucho a las cirugías de obesidad.

Con este parón en las horas extra y los 15 días de huelga médica que, por el momento, acumulan este año, responsables de servicio consultados ven muy difícil el cumplimiento de los objetivos de demora, en términos generales, al cierre del mes de junio.

Pediatras al Olimpia Valencia

Por otra parte, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo se reunió ayer con los pediatras de Coia —4 cupos— y Pintor Colmeiro —3— que se trasladarán al Olimpia Valencia. La previsión era que lo hicieran a lo largo de mayo, pero el Sergas habla de «rehacer el calendario inicialmente previsto» al no tener ajustados los turnos en los que trabajarán los profesionales. El objetivo, ahora, es organizarlo para el próximo lunes 1 de junio, pero no aseguran que lleguen a tiempo.