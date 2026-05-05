El PP de Vigo acusa a Abel Caballero de «faltar a la verdad» con el proyecto de las ZBE: «Sí se va a multar»

Revuelo político tras la aprobación este lunes en Vigo de la ordenanza que regulará el funcionamiento de las cuatro zonas de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad. El PP local acusa al alcalde, Abel Caballero, de «faltar a la verdad» tras recogerse en el texto validado inicialmente que sí se aplicarán sanciones llegado el momento, por lo que le exige «disculpas» a la ciudadanía.

«Se confirma que el alcalde faltaba a la verdad cuando aseguraba que las Zonas de Bajas Emisiones en Vigo no tendrían un carácter sancionador y que, en caso de haber multas, no se implantarían hasta dentro de 20 años. Lo aseguró recientemente y sin rubor alguno. Solo hay que repasar la hemeroteca», apunta la presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, recordando que tras una moratoria inicial, sí se contemplan sanciones para aquellos conductores que no cumplan la normativa. Ironiza, además, con que ese período de multas «no llegará hasta pasadas las elecciones».

Por todo esto, Luisa Sánchez plantea al gobierno municipal exprimir al máximo la legislación para «retrasar al máximo la entrada del régumen sancionador». Desde el PP, solicitan también que se amplíen las exenciones contempladas en la ordenanza y se potencie el uso del transporte público.