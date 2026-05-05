Porto do Molle se exhibe ante la delegación internacional de Galicia Biodays como polo biotech del área de Vigo

La Zona Franca de Vigo abrió este martes las puertas de Porto do Molle a la delegación internacional que participa en Galicia Biodays 2026, en una visita previa al congreso que arranca este miércoles en el Auditorio Mar de Vigo. La jornada permitió mostrar a una veintena de representantes de instituciones, empresas y centros de investigación del ámbito biotecnológico el potencial del parque empresarial de Nigrán como espacio para el crecimiento de proyectos vinculados a las ciencias de la vida.

La expedición estuvo integrada por delegaciones procedentes de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Brasil, Uruguay, Italia, Portugal y España, que recorrieron las instalaciones de Porto do Molle dentro del llamado BioBusiness Tour, una de las actividades previas del foro internacional Galicia Biodays.

El anfitrión de la visita fue el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, que presentó a los asistentes las capacidades del Consorcio en un ámbito que quiere seguir reforzando en los próximos años. El foco principal del recorrido estuvo en los tres laboratorios biotecnológicos ubicados en el Edificio Tecnológico Aeroespacial, desarrollados a través del proyecto CT Bio con financiación europea.

Estos espacios fueron concebidos para facilitar el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas del sector y, en la actualidad, ya albergan la actividad de firmas como Bioprana, Proplantea y Maxwerk Biotech, ejemplos de la nueva capa de emprendimiento científico y tecnológico que la Zona Franca quiere atraer y consolidar en su parque más especializado.

Regades defendió la biotecnología como una apuesta de presente y de futuro, tanto por su valor económico como por su dimensión estratégica. Durante la visita, trasladó a la delegación internacional las distintas herramientas que el Consorcio pone a disposición de las empresas, desde los propios laboratorios hasta espacios a medida con naves y oficinas, además de opciones de financiación a través de la sociedad Vigo Activo.

En ese contexto, el delegado insistió en la relevancia del sector para Europa. «La biotecnología es una apuesta estratégica de presente y de futuro, muy relevante para la soberanía tecnológica e industrial europea, un sector en el que debemos avanzar con más innovación y colaboración público-privada», señaló. Regades añadió además que el reto pasa por sostener ese impulso en el tiempo. «Se trata de impulsar una acción sostenida, con proyectos concretos y cooperación real, porque cuando cooperamos multiplicamos las oportunidades», subrayó.

La visita a Porto do Molle formó parte de un itinerario más amplio con el que los participantes internacionales han podido asomarse al ecosistema biotech gallego antes del congreso. El programa del BioBusiness Tour incluyó también paradas en empresas de referencia del área de Vigo como Zendal y ANFACO-CYTMA, además de centros de investigación situados en Santiago de Compostela.