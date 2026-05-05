Una pareja a juicio en Vigo por robar el ordenador de trabajo de un empleado de la Subdelegación del Gobierno
Ambos con antecedentes penales y en la actualidad en prisión provisional, sustrajeron el portátil y otros efectos tras violentar el vehículo del perjudicado
Una pareja de ladrones fue a juicio esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acusados de un robo en el interior de un vehículo en un garaje de un edificio de Travesía de Vigo en el que, entre el botín que obtuvieron, se hicieron con un maletín con el ordenador de trabajo perteneciente a un empleado de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que lo tenía en su coche ya que lo solía llevar a su domicilio al ser una herramienta que, además de en la oficina, también utilizan para teletrabajar.
Los acusados, una pareja que en la actualidad está en prisión, él en A Lama y ella en el penal coruñés de Teixeiro y que ya tienen condenas anterior por delito de robo, entraron en el sótano de un garaje de un edificio poco antes de las 10 de la noche del 12 de diciembre de 2024. Allí rompieron la ventana de un turismo Hyundai, donde robaron unas gafas graduadas valoradas en 204 euros, una chaqueta con un valor de 58 euros y el ordenador portátil con su maletín, ratón y tarjeta de datos propiedad de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y valorado en 825 euros.
Ninguno de los efectos fue recuperado. Los acusados confesaron la autoría de los hechos en la vista celebrada este martes y alegaron que en la actualidad no consumen drogas y están a tratamiento de deshabituación de cara a obtener una rebaja de la condena. La Fiscalía, que aplica la circunstancia agravante de reincidencia, redujo su petición a 4 años de cárcel para él y a 3 años y medio para ella, explicando que son las mínimas que puede pedir atendiendo a los hechos y a la agravante existente y a que no se acreditó con informes médicos ni forenses la toxicomanía de los encausados y que estén tratándose de estas adicciones.
Las defensas, mientras, solicitan rebajar todavía más las condenas en base a que ya lograron desengancharse de las drogas.
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