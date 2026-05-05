Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosAlza precios construcciónZBE VigoGrupo ProfandCierre pistas atletismo VigoBorja IglesiasSeila Esencia desaparecida
instagramlinkedin

Música

O Concerto das Letras Galegas regresa a Vigo para lembrar a Begoña Caamaño

O Consello da Cultura Galega e o Concello presentan unha edición con 14 pezas, convidados sorpresa e unha viaxe musical arredor do feminismo, o xornalismo e o universo literario da escritora

Caballero, Rosario Álvarez (2d.), Alejo Amoedo (d.), Bea Caamaño (i.) e a cantante Uxía (2i.).

Caballero, Rosario Álvarez (2d.), Alejo Amoedo (d.), Bea Caamaño (i.) e a cantante Uxía (2i.). / FDV

R. V.

Vigo volverá ser escenario do Concerto das Letras Galegas, que nesta súa décimo sexta edición renderá homenaxe a Begoña Caamaño, autora á que se lle dedica este 2026 a gran festa da cultura galega. A cita celebrarase o próximo 16 de maio ás 20.30 horas no Auditorio Mar de Vigo, con entrada libre e gratuíta ata completar a capacidade do recinto, e tamén poderá seguirse en directo a través da web do Consello da Cultura Galega.

A presentación do concerto reuniu este martes ao alcalde de Vigo, Abel Caballero; á presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; á cantante Uxía, encargada da proposta musical; a Bea Caamaño, irmá da homenaxeada; e a Alejo Amoedo, membro da Comisión Executiva. O recital, segundo se avanzou, quere ser moito máis ca un acto conmemorativo: está concibido como unha celebración viva arredor da figura dunha muller fondamente vinculada á cidade.

Rosario Álvarez puxo o acento precisamente nesa raíz viguesa de Begoña Caamaño. «Naceu no Calvario, nunha cidade que conformou a súa personalidade e a súa obra desenvolvida despois noutros lugares», lembrou. A presidenta do CCG explicou ademais que o programa fará un percorrido pola súa identidade persoal e intelectual, «na que ten cabida o feminismo, o antimilitarismo, o xornalismo galego e en galego».

Uxía, responsable artística desta edición, definiu o concerto como unha auténtica festa da memoria, da amizade e da creación. «Festexamos a vida e a obra de Begoña e con ela tamén celebraremos a todas as mulleres indómitas, porque falaremos de sororidade, de feminismo e de cancións inspiradas na súa obra», afirmou.

Proposta musical

A proposta musical inspírase tanto nos textos literarios como no labor xornalístico e radiofónico da autora homenaxeada. O programa estará composto por 14 pezas que transitan entre o íntimo e o festivo e que, segundo o avance presentado, debuxarán unha paisaxe emocional e simbólica arredor do seu legado. Durante os 75 minutos de duración previstos aparecerán referencias como Circe, Morgana, as amigas, o mar de Arousa, a ría de Vigo, Penélope, a casa da Comboa, as humildes, as rebeldes ou as lobas que ouvean, elementos todos eles moi presentes no universo creativo e vital de Caamaño.

A organización anunciou tamén que a velada contará con «moitas sorpresas» e con convidadas e convidados especiais, co propósito de facer desta edición unha experiencia singular. A imaxe gráfica do concerto foi deseñada por Leandro Lamas.

No escenario, Uxía estará acompañada pola súa banda habitual, integrada por Santi Cribeiro no acordeón, Rafa Otero na guitarra acústica e eléctrica, Yudit Almeida no contrabaixo e Isaac Palacín na percusión. O formato volve así apoiarse nun dos nomes máis recoñecibles da música galega contemporánea, unha artista que leva décadas traballando na renovación da canción galega a partir da raíz tradicional e das sonoridades atlánticas e lusófonas.

O concerto poderá seguirse tamén na televisión pública: a emisión está prevista para o 17 de maio dentro da programación especial da Televisión de Galicia para o Día das Letras, en horario de máxima audiencia na segunda canle, A G2.

Noticias relacionadas y más

A elección de Vigo como sede non é casual. A cidade xa acolleu este concerto noutras ocasións, como na homenaxe a Xela Arias en 2021 e na dedicada a Francisco Fernández del Riego en 2023, esta última coa Real Filharmonía de Galicia. O formato, impulsado polo Consello da Cultura Galega desde 2011, foi pasando por distintas cidades do país e converteuse nunha das citas máis simbólicas da previa do 17 de maio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
  2. Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
  3. Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
  4. El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
  5. La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
  6. Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
  7. Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
  8. Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo

O Concerto das Letras Galegas regresa a Vigo para lembrar a Begoña Caamaño

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Los jardines del Pazo de Castrelos volverán a acoger conciertos en verano: estos son los artistas confirmados

Los jardines del Pazo de Castrelos volverán a acoger conciertos en verano: estos son los artistas confirmados

El PP de Vigo acusa a Abel Caballero de «faltar a la verdad» con el proyecto de las ZBE: «Sí se va a multar»

El PP de Vigo acusa a Abel Caballero de «faltar a la verdad» con el proyecto de las ZBE: «Sí se va a multar»

Una pareja a juicio en Vigo por robar el ordenador de trabajo de un empleado de la Subdelegación del Gobierno

Jornadas formativas en la comisaría de Vigo para abordar el plan de igualdad en la Policía Nacional

Récord de ocupación hotelera en un mes de abril en Vigo: casi un 70%

Récord de ocupación hotelera en un mes de abril en Vigo: casi un 70%

Restaurante Maruja Limón: el único local de Vigo entre los 15 mejores de Galicia según la lista Macarfi

Restaurante Maruja Limón: el único local de Vigo entre los 15 mejores de Galicia según la lista Macarfi
Tracking Pixel Contents