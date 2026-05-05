Música
O Concerto das Letras Galegas regresa a Vigo para lembrar a Begoña Caamaño
O Consello da Cultura Galega e o Concello presentan unha edición con 14 pezas, convidados sorpresa e unha viaxe musical arredor do feminismo, o xornalismo e o universo literario da escritora
Vigo volverá ser escenario do Concerto das Letras Galegas, que nesta súa décimo sexta edición renderá homenaxe a Begoña Caamaño, autora á que se lle dedica este 2026 a gran festa da cultura galega. A cita celebrarase o próximo 16 de maio ás 20.30 horas no Auditorio Mar de Vigo, con entrada libre e gratuíta ata completar a capacidade do recinto, e tamén poderá seguirse en directo a través da web do Consello da Cultura Galega.
A presentación do concerto reuniu este martes ao alcalde de Vigo, Abel Caballero; á presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; á cantante Uxía, encargada da proposta musical; a Bea Caamaño, irmá da homenaxeada; e a Alejo Amoedo, membro da Comisión Executiva. O recital, segundo se avanzou, quere ser moito máis ca un acto conmemorativo: está concibido como unha celebración viva arredor da figura dunha muller fondamente vinculada á cidade.
Rosario Álvarez puxo o acento precisamente nesa raíz viguesa de Begoña Caamaño. «Naceu no Calvario, nunha cidade que conformou a súa personalidade e a súa obra desenvolvida despois noutros lugares», lembrou. A presidenta do CCG explicou ademais que o programa fará un percorrido pola súa identidade persoal e intelectual, «na que ten cabida o feminismo, o antimilitarismo, o xornalismo galego e en galego».
Uxía, responsable artística desta edición, definiu o concerto como unha auténtica festa da memoria, da amizade e da creación. «Festexamos a vida e a obra de Begoña e con ela tamén celebraremos a todas as mulleres indómitas, porque falaremos de sororidade, de feminismo e de cancións inspiradas na súa obra», afirmou.
Proposta musical
A proposta musical inspírase tanto nos textos literarios como no labor xornalístico e radiofónico da autora homenaxeada. O programa estará composto por 14 pezas que transitan entre o íntimo e o festivo e que, segundo o avance presentado, debuxarán unha paisaxe emocional e simbólica arredor do seu legado. Durante os 75 minutos de duración previstos aparecerán referencias como Circe, Morgana, as amigas, o mar de Arousa, a ría de Vigo, Penélope, a casa da Comboa, as humildes, as rebeldes ou as lobas que ouvean, elementos todos eles moi presentes no universo creativo e vital de Caamaño.
A organización anunciou tamén que a velada contará con «moitas sorpresas» e con convidadas e convidados especiais, co propósito de facer desta edición unha experiencia singular. A imaxe gráfica do concerto foi deseñada por Leandro Lamas.
No escenario, Uxía estará acompañada pola súa banda habitual, integrada por Santi Cribeiro no acordeón, Rafa Otero na guitarra acústica e eléctrica, Yudit Almeida no contrabaixo e Isaac Palacín na percusión. O formato volve así apoiarse nun dos nomes máis recoñecibles da música galega contemporánea, unha artista que leva décadas traballando na renovación da canción galega a partir da raíz tradicional e das sonoridades atlánticas e lusófonas.
O concerto poderá seguirse tamén na televisión pública: a emisión está prevista para o 17 de maio dentro da programación especial da Televisión de Galicia para o Día das Letras, en horario de máxima audiencia na segunda canle, A G2.
A elección de Vigo como sede non é casual. A cidade xa acolleu este concerto noutras ocasións, como na homenaxe a Xela Arias en 2021 e na dedicada a Francisco Fernández del Riego en 2023, esta última coa Real Filharmonía de Galicia. O formato, impulsado polo Consello da Cultura Galega desde 2011, foi pasando por distintas cidades do país e converteuse nunha das citas máis simbólicas da previa do 17 de maio.
