Más músculo inversor para el Concello de Vigo: luz verde definitiva a más de 15 millones de euros

El Concello de Vigo gana músculo financiero para afrontar su plan de inversiones en lo que resta de ejercicio. El salón de plenos acogerá este miércoles una sesión extraordinaria para abordar la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de dos expedientes de modificación de crédito que permitirán incorporar a las cuentas más de 15,6 millones de euros, con el objetivo de afrontar humanizaciones, mejoras en dotaciones educativas, ampliar el Vigo Vertical o reforzar la política de vivienda municipal.

«Son actuaciones fundamentales y de la mayor importancia para la ciudad», destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, antes de confirmar algunos proyectos que se financiarán con cargo a las partidas desbloqueadas. Por su cuantía, destacan los dos millones que reforzarán el programa de adquisición de viviendas vacías para destinarlas a alquiler a precio tasado, más de un millón de euros para la humanización de Serafín Avendaño o la misma cantidad para organizar la exposición sobre la figura de Julio Verne. La futura estatua de Iago Aspas frente al estadio de Balaídos, la renovación integral de la praza Fernando Elorrieta Rey o la construcción de un edificio de pisos sociales en Esturáns son otras de las apuestas del gobierno municipal.