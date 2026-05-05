Megaestrelas vuelve a Vialia para buscar nuevo talento en Vigo con castings y final durante mayo

Vigo volverá a buscar a sus nuevos talentos sobre el escenario con una nueva edición de Megaestrelas, el concurso local de talent show que celebrará sus audiciones los próximos 9, 16 y 22 de mayo y resolverá su final el 30 de mayo, todo ello en el espacio Foodcourt de Vialia Vigo.

La presentación del certamen sirvió este martes para escenificar el arranque de una nueva etapa de un formato que busca consolidarse como plataforma para artistas emergentes de la ciudad. El acto se celebró ante la fachada de la Delegación Territorial da Xunta en Vigo y contó con la presencia de alumnado del CEIP Pintor Laxeiro, además de actuaciones en directo de Virginia Cruz, finalista de canto de la pasada edición, y de Daniela Miniño, ganadora de baile individual hace dos años y campeona del mundo el pasado año en Birmingham.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, puso el acento en la evolución del concurso y en su capacidad para dar visibilidad a nuevos perfiles artísticos. «Tenemos un talento extraordinario en la ciudad y Megaestrelas ofrece una oportunidad única para que emerja», señaló durante la presentación.

La representante autonómica destacó además la continuidad del apoyo de la Xunta al certamen en una edición que introduce una novedad relevante: la apertura a participantes mayores de edad. Ese cambio amplía el alcance de una propuesta que, hasta ahora, había estado más vinculada al talento juvenil y que aspira a ensanchar su base de aspirantes y de público.

El concurso vuelve así a presentarse como un escaparate para artistas con acento vigués, en una fórmula que combina exhibición, selección y espectáculo en directo. La organización corre a cargo del promotor Kike Corbacho, también director de la productora gallega de televisión Línea Press, que acompañó a Ana Ortiz durante el acto.

Las pruebas estarán abiertas al público, aunque con las limitaciones de aforo correspondientes, y permitirán ver sobre el escenario a aspirantes en canto, baile, magia e interpretación. El jurado estará formado por profesionales vinculados a la propia productora y al mundo artístico, entre ellos Rubén de Sá, Isidro Betancourt, Yennia, Alex Solla y Elvia Gago, que serán los encargados de valorar las actuaciones y elegir a los mejores en cada modalidad.

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Durante la presentación, Ana Ortiz animó además a la ciudadanía a asistir a las distintas citas de mayo, en una invitación que busca reforzar la dimensión pública del concurso y convertirlo en una cita reconocible dentro de la agenda de ocio y cultura de la ciudad.