El Living Lab de Saúde permanecerá abierto a las empresas de forma permanente en el Meixoeiro

El Living Lab de Saúde del Hospital Meixoeiro echa a andar. Tras seleccionar en febrero las primeras ocho propuestas novedosas que empresas desean testar en un entorno sanitario, las instalaciones se estrenaron este lunes. El proyecto que ha financiado su creación es el Innova4Life —dotado de 1,5 millones de euros de fondos europeos— que concluye a finales de año. Sin embargo, este nuevo banco de pruebas de soluciones innovadoras para mejorar la asistencia sanitaria a mayores permanecerá.

Así lo confirmó este lunes el gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa. «Esto es poner la piedra de un living lab en Vigo que estará disponible para el área sanitaria para un futuro», aseguró.

Para la convocatoria actual, que sí concluye a finales de este año, la Consellería de Sanidade seleccionó 8 proyectos de entre 16 propuestas por «su grado de innovación, viabilidad y alineamiento con las estrategias» del Sergas. Como el sistema propuesto por Entrena y Salud para la detección precoz de la fragilidad en mayores; la herramientra para mejorar el diagnóstico de estos trastornos con biomarcadores en las neuroimágenes, de Qubiotech Health Intelligence; o un asistente virtual que hace compañía al tiempo que estimula cognitivamente y está alerta de signos que puedan indicar deterioro, de Insati Innovation. Pero también hay otras más transversales como el desarrollo de una plataforma para acercar analíticas complejas a los hogares, de Dimensiona Consultoría Tecnolóxica.«Se inicia ahora un plazo para poder empezar a desarrollarlos, que no está cerrado realmente, porque depende de cada proyecto», explicó Fernández-Campa.

En el Meixoeiro dispondrán de una sala de reuniones y varios despachos. La idea con la que se habilitaron las instalaciones es dar pie a un ecosistema vivo en el que sanitarios, empresas y pacientes creen la sanidad del futuro y, en especial, que aborden el reto que supone el aumento de los casos de deterioro cognitivo y demencias por el envejecimiento de la población. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que se pretende que las soluciones puedan ser probadas en un entorno real, lo que permitirá validar su utilidad y medir mejor su aplicación en la práctica clínica.

Representantes institucionales y de los 8 proyectos que se desarrollarán en el living lab. / Alba Villar

Este es el segundo living lab que pone en marcha el Sergas en sus hospitales. El primero fue en Ourense, pero concluyó la primera convocatoria y no tuvo continuidad. Fernández-Campa asegura que el de Vigo sí y que están planeando más. Barajan dejar las convocatorias específicas con un plazo cerrado para que las empresas presenten sus propuestas y mantenerla siempre abierta para los interesados puedan presentar sus propuestas. «Probablemente tengamos que trabajar en otra forma de hacer las cosas», sostuvo.

Rehabilitación

Otra de las actuaciones pendientes en el Hospital Meixoeiro es la reforma del Servicio de Rehabilitación y Medicina Física, la única pieza que queda pendiente de la reordenación hospitalaria que supuso la inauguración del Álvaro Cunqueiro en 2015. Para ello, se esperaba la salida de la Escuela de Enfermería del hospital con su integración en la Universidad de Vigo. Aunque ya está muy avanzado el traspaso de la escuela del Sergas a la institución académica, nada se habla del traslado físico a otras instalaciones.

«Lo que se intenta es precisamente que esos espacios puedan, en el futuro, quedar disponibles», respondía Fernández- Campa. Así, más de una década después, la reforma de Rehabilitación para poder dar un servicio adecuado a las necesidades de la población y a las nuevas terapia sigue sin un horizonte concreto.

¿Hay un plan B? «Se está planteando solicitar una reforma parcial de todo lo que es el pasillo donde están las consultas, los distintos gimnasios, en una primera fase», mientras se espera a que «la escuela por fin se vaya al campus», según explicó el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto.